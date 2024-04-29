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18:56 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер отправил в нокдаун Рамзана Кадырова

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан провел бой на домашнем молодежном чемпионате Азии-2024 (до 22 лет), который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В весе до 67 килограммов он встречался с представителем Кыргызстана Рамзаном Кадыровым. По ходу поединка боксер из Кыргызстана трижды оказывался в нокдауне и проиграл техническим нокаутом.

Отметим, что молодежный чемпионат Азии в столице Казахстана продлится до 10 мая.

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