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21:23 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан и Узбекистан зарубились на чемпионате Азии по боксу

Казахстанский боксер Санжар-Али Бегалиев провел бой на домашнем молодежном чемпионате Азии-2024 (до 22 лет), который проходит в Астане, сообщают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

Соперником Бегалиева в весе до 75 килограммов был боксер из Узбекистана Джафарбек Шахбазов.

Поединок получился упорным. По итогам трех раундов Бегалиев, становившийся чемпионом Азии весе до 66 килограммов одержал победу раздельным решением судей.

Отметим, что молодежный чемпионат Азии в столице Казахстана продлится до 10 мая.

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