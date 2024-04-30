Известный американский боксер оценил силу Казахстана

Источник: КФБ

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе отметил триумф сборной России по боксу на чемпионате Европы и назвал ее главных конкурентов.

«Я посмотрел несколько поединков россиян. Не могу назвать конкретных имен, но российские боксеры были в отличных кондициях, и мне очень понравилось то, что я увидел. У российских боксеров есть отличная основа, чтобы строить свою карьеру», — рассказал Джонс «Матч ТВ».

— Кого бы вы назвали главными конкурентами россиян на континенте?

«Думаю, что это Казахстан, Узбекистан, возможно, Ирландия и Франция», — отметил боксер.

Отметим, что чемпионат Европы по боксу завершился в Белграде 28 апреля. Сборные Казахстана и Узбекистана входящие в Азиатскую конфедерацию бокса не принимали участия в соревновании. Сборная России завоевала 11 золотых, восемь серебряных и одну бронзовую награду.