Известный американский боксер оценил силу Казахстана
Знаменитый американский боксер-профессионал Рой Джонс назвал казахстанцев самыми опасными конкурентами в любительском боксе, сообщают Vesti.kz.
Знаменитый американский боксер-профессионал Рой Джонс назвал казахстанцев самыми опасными конкурентами в любительском боксе, сообщают Vesti.kz.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжелом весе отметил триумф сборной России по боксу на чемпионате Европы и назвал ее главных конкурентов.
«Я посмотрел несколько поединков россиян. Не могу назвать конкретных имен, но российские боксеры были в отличных кондициях, и мне очень понравилось то, что я увидел. У российских боксеров есть отличная основа, чтобы строить свою карьеру», — рассказал Джонс «Матч ТВ».
— Кого бы вы назвали главными конкурентами россиян на континенте?
«Думаю, что это Казахстан, Узбекистан, возможно, Ирландия и Франция», — отметил боксер.
Отметим, что чемпионат Европы по боксу завершился в Белграде 28 апреля. Сборные Казахстана и Узбекистана входящие в Азиатскую конфедерацию бокса не принимали участия в соревновании. Сборная России завоевала 11 золотых, восемь серебряных и одну бронзовую награду.
Боксеры из Казахстана не смогут соперничать с россиянами на Олимпиаде, так как они отказались от участия в Играх в нейтральном статусе.