Головкин едва не погубил карьеру боксера с рекордом 43−0

Они могли встретиться в 2018 году. Мексиканцу на тот момент было 21 год, в связи с чем Атлетическая комиссия Невады не одобрила этот поединок, посчитав Хайме малоопытным боксером на фоне казахстанца.

«То, что этого не произошло с Мунгией, было скрытым благословением… шесть лет назад он был слишком сырым для GGG. Тогда Головкин бы пустил под откос карьеру Мунгии», — говорится в его посте в социальной сети X.

Мунгия вернется в ринг 5 мая в Лас-Вегасе (США) и проведет бой со своим звездным соотечественником Саулем Канело Альваресом (60−2−2, 39 КО). На кону — звание абсолютного чемпиона мира и титулы по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и The Ring во втором среднем весе, принадлежащие Канело. Этот поединок в прямом эфире покажут в Казахстане.