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21:31 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан оставил Узбекистан без золота ЧА по боксу

Сегодня, 3 мая, в Астане прошел седьмой соревновательный день молодежного чемпионата Азии по боксу, передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

В вечерней сессии выступали девушки. По итогам полуфинальных боев Казахстан получил восемь финалисток:

До 48 кг. Анель Адрасилова трижды побывала в нокдауне во втором раунде и проиграла досрочно Ин Чи Янг (Тайвань);
До 50 кг. Элянур Турганова судейским решением уступила Лаксми (Индия);
До 52 кг. Багжан Отынбай финишировала во втором раунде Тан Тао Луч (Вьетнам);
До 54 кг. Аяжан Сыдык победила по итогам трех раундов Узукжамол Юнусову (Узбекистан);
До 57 кг. Аяжан Ермек одолела по очкам Ширишкумар Пател (Индия);
До 60 кг. Толганай Касымхан по очкам прошла Рахиму Бекниязову (Узбекистан);
До 63 кг. Аружан Жанабаева проиграла Сачин Сате (Индия), хотя отправила соперницу в нокдаун в первом раунде;
До 66 кг. Улдана Таубай взяла верх над Партави Гареал (Индия);
До 70 кг. Мария Сидоренко оказалась сильнее Аканша Пхаласал (Индия);
До 81 кг. Шугыла Налибай дважды отправила соперницу в нокдаун в первом раунде и выиграла бой быстрым нокаутом у Санобар Бозорбоевой (Узбекистан);
До 81 кг. Аружан Зейноллаева вышла победителем в схватке с Рукшоной Парпиевой (Узбекистан).

Таким образом, Отынбай, Сыдык, Ермек, Касымхан, Таубай, Сидоренко, Налибай и Зейноллаева будут бороться за золото. А Адрасилова, Турганова и Жанабаева стали бронзовыми призерами континентального турнира.

Как видно, Казахстан выиграл все схватки у представительниц Узбекистана в женской сетке турнира, лишив их шансов на золото.

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