Казахстан оставил Узбекистан без золота ЧА по боксу
Сегодня, 3 мая, в Астане прошел седьмой соревновательный день молодежного чемпионата Азии по боксу, передают Vesti.kz.
Сегодня, 3 мая, в Астане прошел седьмой соревновательный день молодежного чемпионата Азии по боксу, передают Vesti.kz.
В вечерней сессии выступали девушки. По итогам полуфинальных боев Казахстан получил восемь финалисток:
До 48 кг. Анель Адрасилова трижды побывала в нокдауне во втором раунде и проиграла досрочно Ин Чи Янг (Тайвань);
До 50 кг. Элянур Турганова судейским решением уступила Лаксми (Индия);
До 52 кг. Багжан Отынбай финишировала во втором раунде Тан Тао Луч (Вьетнам);
До 54 кг. Аяжан Сыдык победила по итогам трех раундов Узукжамол Юнусову (Узбекистан);
До 57 кг. Аяжан Ермек одолела по очкам Ширишкумар Пател (Индия);
До 60 кг. Толганай Касымхан по очкам прошла Рахиму Бекниязову (Узбекистан);
До 63 кг. Аружан Жанабаева проиграла Сачин Сате (Индия), хотя отправила соперницу в нокдаун в первом раунде;
До 66 кг. Улдана Таубай взяла верх над Партави Гареал (Индия);
До 70 кг. Мария Сидоренко оказалась сильнее Аканша Пхаласал (Индия);
До 81 кг. Шугыла Налибай дважды отправила соперницу в нокдаун в первом раунде и выиграла бой быстрым нокаутом у Санобар Бозорбоевой (Узбекистан);
До 81 кг. Аружан Зейноллаева вышла победителем в схватке с Рукшоной Парпиевой (Узбекистан).
Таким образом, Отынбай, Сыдык, Ермек, Касымхан, Таубай, Сидоренко, Налибай и Зейноллаева будут бороться за золото. А Адрасилова, Турганова и Жанабаева стали бронзовыми призерами континентального турнира.
Как видно, Казахстан выиграл все схватки у представительниц Узбекистана в женской сетке турнира, лишив их шансов на золото.