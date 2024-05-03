Казахстан оставил Узбекистан без золота ЧА по боксу

До 48 кг. Анель Адрасилова трижды побывала в нокдауне во втором раунде и проиграла досрочно Ин Чи Янг (Тайвань);

До 50 кг. Элянур Турганова судейским решением уступила Лаксми (Индия);

До 52 кг. Багжан Отынбай финишировала во втором раунде Тан Тао Луч (Вьетнам);

До 54 кг. Аяжан Сыдык победила по итогам трех раундов Узукжамол Юнусову (Узбекистан);

До 57 кг. Аяжан Ермек одолела по очкам Ширишкумар Пател (Индия);

До 60 кг. Толганай Касымхан по очкам прошла Рахиму Бекниязову (Узбекистан);

До 63 кг. Аружан Жанабаева проиграла Сачин Сате (Индия), хотя отправила соперницу в нокдаун в первом раунде;

До 66 кг. Улдана Таубай взяла верх над Партави Гареал (Индия);

До 70 кг. Мария Сидоренко оказалась сильнее Аканша Пхаласал (Индия);

До 81 кг. Шугыла Налибай дважды отправила соперницу в нокдаун в первом раунде и выиграла бой быстрым нокаутом у Санобар Бозорбоевой (Узбекистан);

До 81 кг. Аружан Зейноллаева вышла победителем в схватке с Рукшоной Парпиевой (Узбекистан).