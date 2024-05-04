Бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу между Бетербиевым и Биволом перенесли

ТАСС, 4 мая. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым перенесен на конец 2024 года. Об этом на своей странице в X сообщил министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх.