Бетербиеву проведут операцию на колене

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев перенесет операцию на колене, сообщает ESPN.

Ранее министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х сообщил о переносе боя Бетербиева против обладателя пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) соотечественника Дмитрия Бивола на конец года. 15 апреля боксеры подписали контракт на проведение объединительного поединка в полутяжелом весе, который должен был пройти 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По информации источника ESPN, 39-летний Бетербиев получил разрыв мениска и не сможет выступать до сентября. Сообщается, что для Бивола уже ищут замену на бой 1 июня.