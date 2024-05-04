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08:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бетербиеву проведут операцию на колене

Бетербиеву проведут операцию на колене из-за разрыва мениска.

Источник: Reuters

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев перенесет операцию на колене, сообщает ESPN.

Ранее министр и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх в соцсети Х сообщил о переносе боя Бетербиева против обладателя пояса Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) соотечественника Дмитрия Бивола на конец года. 15 апреля боксеры подписали контракт на проведение объединительного поединка в полутяжелом весе, который должен был пройти 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

По информации источника ESPN, 39-летний Бетербиев получил разрыв мениска и не сможет выступать до сентября. Сообщается, что для Бивола уже ищут замену на бой 1 июня.

На счету Бетербиева 20 побед в 20 профессиональных боях (все одержаны нокаутом). У 33-летнего Бивола 22 победы (11 — нокаутом) и ни одного поражения.

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