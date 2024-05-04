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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Бой века придётся подождать. Бетербиев получил тяжёлую травму

В Саудовской Аравии уже ищут нового соперника для Бивола.

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол, отмена боя, перенос поединка, травма Бетербиева, разрыв мениска, операция, причины | Источник: Чемпионат.com

1 июня 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный вечер бокса. И изначально в главном событии турнира должны были сойтись два россиянина — Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира ждали абсолютно все поклонники джентльменского вида спорта. Соперники давно выражали желание сойтись в ринге, а теперь получили такую возможность. Но бою не суждено случиться с первой попытки. Сегодня спортивный мир потрясла печальная новость — Бетербиев получил травму при подготовке к поединку и выйти на канвас 1 июня не сможет.

Ранним утром ESPN сообщила информацию, которая повергла в шок всех фанатов профессионального бокса. Артур получил тяжёлую травму во время тренировочного лагеря. Российский боксёр, по информации источника, разорвал мениск. Теперь Бетербиева ждёт операция на колене, из-за которой спортсмен не сможет появиться в ринге минимум до сентября. Кроме того, нужно понимать, что после такого серьёзного повреждения Артур будет подводить себя к Биволу максимально осторожно. Поэтому, возможно, он проведёт промежуточный поединок. Говоря откровенно, самым вероятным выглядит вариант с переносом боя на 2025 год.

Стоит отметить, что сам Бивол продолжает подготовку к событию. А всё потому, что организаторы в Саудовской Аравии готовят грандиозное шоу. И в главном бою, скорее всего, просто будет произведена замена. Промоутеры уже ищут нового соперника для Дмитрия. Если наши опасения подтвердятся, а поединок с Бетербиевым пройдёт лишь в 2025-м, Биволу необходимо держать себя в тонусе, продолжать выступления. Поэтому такое решение выглядит совершенно закономерным. Правда, пока Артур будет находиться в спокойствии относительно своего безупречного рекорда, Дмитрий продолжит рисковать статусом «непобеждённого». Но складывается ощущение, что сейчас вряд ли кто-то может сильно осложнить жизнь российскому чемпиону.

Любопытно, что история с переносом громкого поединка за звание абсолютного чемпиона мира повторяется. Совсем недавно все обсуждали жуткую сечку Тайсона Фьюри, из-за которой Цыганский король был вынужден сняться с изначальной даты боя с Александром Усиком. Но очередная попытка этих парней сойтись в ринге должна завершиться успешно в мае. Теперь своеобразное «проклятие» абсолютов настигло и россиян.

Нам же остаётся только пожелать Бетербиеву здоровья. От таких ситуаций, к сожалению, не застрахован никто. Россиянину уже 39 лет, поэтому хочется, чтобы травма не сильно сказалась на дальнейшей карьере нашего соотечественника. Бой Бетербиева и Бивола за звание абсолютного чемпиона мира состоится. Просто его нужно немного подождать. Но от этого противостояние может стать лишь ещё более интересным и принципиальным.

Сергей Сорокин

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