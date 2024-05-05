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09:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали, кто заменит Бетербиева в бою против Бивола

ESPN: Бивол вместо Бетербиева встретится с ливийцем Зинадом.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет защиту титула в поединке с представителем Ливии Маликом Зинадом, сообщает ESPN со ссылкой на министра и председателя Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейха.

Поединок состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

В субботу стало известно, что бой между Биволом и чемпионом мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым, который должен был пройти в эту дату, перенесен на конец года. Позднее СМИ сообщили, что Бетербиев получил разрыв мениска и перенесет операцию на колене, а Биволу ищут нового соперника.

В активе 33-летнего Бивола 22 победы (11 — нокаутом) и ни одного поражения. Зинаду 30 лет, на его счету 22 победы на профессиональном ринге (16 нокаутом), он также не знает поражений.

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