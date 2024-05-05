Восстановление боксера Бетербиева займет не менее трех месяцев

Источник: Соцсети

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе Артур Бетербиев будет восстанавливаться после травмы не менее трех месяцев. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее стало известно об отмене боя Бетербиева против Дмитрия Бивола, который должен был состояться 1 июня. Бетербиев перенесет операцию на колене.

«Восстановление займет не меньше трех месяцев. А бой можно планировать на конец года, не ранее», — сказал собеседник агентства.