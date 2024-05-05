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10:49 (мск), источник: ТАСС

Восстановление боксера Бетербиева займет не менее трех месяцев

Спортсмен перенесет операцию на колене.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации в полутяжелом весе Артур Бетербиев будет восстанавливаться после травмы не менее трех месяцев. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее стало известно об отмене боя Бетербиева против Дмитрия Бивола, который должен был состояться 1 июня. Бетербиев перенесет операцию на колене.

«Восстановление займет не меньше трех месяцев. А бой можно планировать на конец года, не ранее», — сказал собеседник агентства.

В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В активе 33-летнего Бивола, являющегося чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации, 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.

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