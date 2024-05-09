«Врачи ведь не держат зла на больных». История громкого конфликта Бетербиева и Ковалёва

18 мая в профессиональный ринг возвращается один из самых успешных российских боксёров последних лет Сергей Ковалёв. 41-летний Крашер встретится с непобеждённым шведом Робином Сафаром, и для нашего бойца это будет первый бой за два года.

Последний поединок Ковалёв проводил в мае 2022 года с Тервелом Пулевым, и после этого Сергей заявлял, что его миссия в боксе ещё не окончена, и добавлял о желании вновь стать чемпионом мира. Эти ощущения боксёру не чужды, так как в своё время Ковалёв блистал — держал три пояса чемпиона по версиям WBA, IBF и WBO, а ещё входил в топ-2 рейтинга pound-for-pound. Именно тогда потихоньку к пику стал подбираться конфликт Крашера с Артуром Бетербиевым.

Та история уходит корнями ещё во времена любительского бокса. Тогда боксёры конкурировали за место в составе сборной России, чтобы поехать на Олимпиаду в Пекин. Ковалёв рассказывал, что они с Артуром провели два боя. Один прошёл в формате спарринга на сборах в Кисловодске, и Сергей об этом очень ярко рассказывал: «На спаррингах первые два раунда у Бетербиева голова до задницы отлетала, а третий и четвёртый раунды, когда я устал, так и не смог со мной ничего сделать. Все удары бил по воздуху, словно делал бой с тенью. Вся сборная России подтвердит, кто тогда был на сборе ОФП в Кисловодске».

Бетербиев заявил, что всегда работал в спаррингах с Ковалёвым, но не помнит историю, которую рассказал оппонент. Зато второй бой точно видели и помнят, так как он прошёл в рамках полуфинала чемпионата России и Сергей утверждал, что судьи его «обокрали» и он боролся в одиночку против системы.

«Бетербиев — очень высокомерный. Считает, что реально победил меня в Якутске. Хотя тоже всё очевидно. Мониторы, на которых показывался счёт, были развёрнуты к зрителям. Я вёл 23:22, за пять секунд до гонга сближение, сумбур, где ни я не попал, ни он. Внезапно ему прибавляются два очка! Прямо после гонга», — вспоминал Крашер.

У Бетербиева, конечно, на этот счёт было другое мнение: «Я к этому чемпионату России подошёл в плохой форме, после болезни приехал, но всё равно выступил, потому что не мог пропустить. Был отбор на чемпионат мира, а потом — на Олимпиаду. И я потихоньку вкатился в турнир, а в полуфинале я вышел на Ковалева. Он на меня настроился как на смерть, а я его как-то всерьёз не воспринял. Меня ещё тренер ругал потом за это. Я провёл не лучший бой в жизни. Но я его выиграл».

Позже Артур дополнял свою версию: «Той весной, пожив в Магнитогорске на какой-то базе, где было очень холодно, я заболел. Отит среднего уха, плюс кашель такой, что кровь шла из носа. Кололи антибиотики. Лишь за 12 дней до турнира приступил к тренировкам. Моим основным соперником считался Евгений Макаренко. Все мысли были исключительно о нём. Ковалёв, только-только заскочивший в нашу категорию, меня вообще не волновал. Да он в тот момент ни на что и не претендовал. Мы встретились в полуфинале. Признаю, недооценил тогда Ковалёва, к тому же из-за болезни находился не в оптимальной форме. Но я выиграл. То ли очко, то ли два. А уж в финале выложился полностью, победил Макаренко с разницей в 11 очков! Что касается Ковалёва, то в дальнейшем пересекались на сборах в Кисловодске и Чехове, но мне он ничего не предъявлял. Ни разу!».

Очевидцы тоже предоставляли разные версии. Главный тренер сборной Дмитрий Хромов считает, что Артур победил с минимальным преимуществом, а наставник Ковалёва Сергей Новиков говорил о махинациях: «Им надо было провести Артура. Когда победу отдали Бетербиеву, он не мог поверить. Упал на колени и начал молиться».

Так или иначе, в истории осталась победа Бетербиева, с которой он отправился на Олимпиаду и стал там чемпионом. Новый виток противостояния с Ковалёвым пришлось ждать семь лет. Сергей к тому времени прочно обосновался в профессионалах, стал чемпионом мира и привлёк внимание всех, в том числе и бывшего соперника.

У Бетербиева к тому моменту было семь боёв, и он не мог похвастаться большими титулами. Так что Ковалёв закономерно отклонил вызов и намекнул, что Артуру стоит перестать бегать от соперников, в частности от Айзека Чилембы. В 2017 году Бетербиев добрался до пояса IBF, а Ковалёв, напротив, успел сложить чемпионские полномочия и завоевать вакантный титул WBO, а потому это противостояние стало актуальным как никогда.

Бетербиев, стремившийся объединять титулы, сразу же бросил вызов Сергею: «Сергей Ковалёв, привет! После твоего реванша в бою с Элейдером Альваресом ты вернул себе чемпионский пояс WBO и заявил в СМИ о своём желании встретиться со мной в объединительном бою. Я сразу дал согласие и попросил своего промоутера связаться с твоей командой и организовать этот бой. Ты до сих пор не принял моё приглашение, хотя везде говоришь о желании встретиться со мной в ринге. Поэтому я обращаюсь к тебе снова, но уже публично и напрямую. Серёга, давай наконец поставим точку в наших отношениях! Тем более что сейчас нет никаких препятствий для этого: объединительный бой является приоритетом для любой профессиональной боксёрской организации, а наш промоутер Top Rank лишь приветствовал бы этот поединок. В России тебя прозвали Лапша, а в Америке — Крушитель. Так кто же ты: лапша или крушитель?! Наши болельщики ждут твой ответ. Я жду твой ответ. Время пошло».

С того времени прошло ещё семь лет, объединительный бой мы так и не увидели. Ковалёв в 2019 году был нокаутирован Саулем Альваресом. Бетербиев же добрался и до пояса WBC, и до пояса WBO. Вспоминая о возможности боя и высказываниях Сергея, Артур заявил, что не держит зла: «Считаю, что наш бой уже неактуален. Вот если бы у Ковалёва чемпионский бой был, тогда мне это интересно было бы. Тем более у нас типа там какая-то история есть, которую он сочинил… Я на боксёров зла не держу. Врачи ведь на больных зла не держат? Вот и я пытаюсь относиться к боксёрам с юмором и пониманием. Кстати, мнение, что Ковалёв — единственный, кого я именно хотел побить — ошибочное, я думаю. Он чуть-чуть перешёл границы, начал нецензурное что-то говорить. Плюс мы же были в одной сборной. Кто там был — знает, кто как себя вёл. Мне ничего доказывать не надо. Я на него зла не держу. Осадок остался, но Всевышний рассудит и всё расставит на свои места».

Пока места такие — Артур Бетербиев является чемпионом мира в полутяжёлом весе по трём версиям и был в шаге от абсолютного чемпионства, но получил травму. Возможно, он, как и Ковалёв, этой вершины не достигнет. Ну, а сам Крашер проводит второй поединок в первом тяжёлом весе и если сможет пройти Сафара, то попадёт в топ-15 рейтинга WBO. Это уже шанс зацепиться за претендентский бой, и, возможно, в дальнейшем будет титульник.

А на бой с Бетербиевым крайне мало шансов. К тому же и агрессия, судя по всему, сошла на нет. Ковалёв спокойно говорит о бывшем сопернике, а Артуру и этого делать не приходится.