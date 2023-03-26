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12:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Асаубаева посоветовала Абдумалик «варить борщи» вместо шахмат

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева посоветовала соотечественнице Жансае Абдумалик выйти замуж и заняться кулинарией вместо игры в шахматы после отказа от участия в третьем этапе Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE).

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Источник: РИА "Новости"

Этап в Нью-Дели должен был стартовать в субботу, но был перенесен на воскресенье. В первом туре Асаубаева должна была встретиться с Абдумалик, но последняя из-за проблем с организацией турнира отказалась от участия, поставив под угрозу проведение этапа. По прилету в Индию шахматисткам не был предоставлен трансфер из аэропорта, из-за чего им пришлось добираться до отеля, где не были готовы номера, на такси.

«Есть вещи, которые непростительны для любого профессионала, кем бы он ни был, и кем бы себя ни возомнил. Жансая и еще одиннадцать шахматисток, включая меня, вчера были в Дели, там у нас важный турнир — Гран-при. И все бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир — якобы из-за того, что организаторы встретили ее неподобающе. Сделала она это очень странным, если не сказать, глупым образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой, когда мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать», — написала она в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).

«Жансая прилетела с мужчиной, который ее повсюду сопровождал. Многие другие были одни — и ничего, добрались до отеля без истерики и соплей. При этом некоторые шахматистки отказались от участия в других чемпионатах специально ради этого Гран-при. На данный момент они вообще оказались в патовой ситуации. Из-за сиюминутной истерики, сдобренной ложью, турнир под угрозой срыва. Вопросов, конечно, много к местным организаторам, но больше всего вопросов к Жансае, к ее неспортивному поведению, к выраженным не к месту эмоциям, к ее отношению к коллегам, к жизни в целом, к профессионализму, в частности. Спортсмены должны быть готовы к любым форс-мажорам и вызовам, а не ныть и сдаваться, если что-то пойдет не так. Если так, как Жансая, реагировать на каждую мелочь, то лучше завязать со спортом, выйти замуж и готовить борщи. Тем более, как мы видели, ей есть за кого», — добавила Асаубаева.

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