Асаубаева посоветовала Абдумалик «варить борщи» вместо шахмат

Этап в Нью-Дели должен был стартовать в субботу, но был перенесен на воскресенье. В первом туре Асаубаева должна была встретиться с Абдумалик, но последняя из-за проблем с организацией турнира отказалась от участия, поставив под угрозу проведение этапа. По прилету в Индию шахматисткам не был предоставлен трансфер из аэропорта, из-за чего им пришлось добираться до отеля, где не были готовы номера, на такси.

«Есть вещи, которые непростительны для любого профессионала, кем бы он ни был, и кем бы себя ни возомнил. Жансая и еще одиннадцать шахматисток, включая меня, вчера были в Дели, там у нас важный турнир — Гран-при. И все бы ничего, но она внезапно решила покинуть турнир — якобы из-за того, что организаторы встретили ее неподобающе. Сделала она это очень странным, если не сказать, глупым образом: сообщила по телефону коллеге за час до открытия, что улетает и находится в аэропорту, а потом преспокойно прогуливалась по отелю с надменной ухмылкой, когда мы на экстренном собрании решали, что нам теперь делать», — написала она в Instagram (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).