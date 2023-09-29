Цифровой ход: в РФ появится международная онлайн-платформа для игры в шахматы

В России появится новая международная онлайн-платформа для игры в шахматы, рассказали «Известиям» разработчики. Она получит название Chess.ru — соответствующий домен был выкуплен за 2,7 млн рублей. На этом сайте люди со всего мира смогут играть друг с другом, а также обучаться. Ожидается, что готовая версия продукта появится в марте 2024 года. Ресурс создается как аналог портала Chess.com, который был заблокирован Роскомнадзором в апреле 2022-го. Эксперты уверены, что разработчикам предстоит решить несколько важных задач, чтобы добиться популярности. Одна из них — борьба с нечестными шахматистами.

Шах и мат

Проект создается как крупнейший российский шахматный портал, кроме того, будут доступны приложения на платформе iOS и Android, рассказали авторы проекта.

— Онлайн-аудитория русскоязычных пользователей шахмат сейчас превышает 1 млн. Chess.ru создается как онлайн-платформа для игры и обучению игре в шахматы по лекалам уже известных передовых мировых платформ, — сообщил «Известиям» генеральный директор АО «Чесс.ру» и владелец онлайн-платформы Chess.ru Павел Осипов.

Одной из ключевых сложностей, с которыми столкнулись онлайн-шахматы, особенно профессионального уровня, — это читерство (использование шахматных движков во время игры). Поэтому разработчики планируют применять системы, основанные на искусственном интеллекте, которые позволяют анализировать партии и определять нечестную игру.

— Внедрение технологии борьбы с мошенничеством и честной игры включают в себя как технический анализ, машинное обучение, так и человеческий компонент, — уточнил он. — Данная функция отсутствует у имеющихся на данный момент полностью бесплатных онлайн-платформ, поэтому они не используются активно для игры профессионалов и проведения официальных соревнований.

(Справка «Известий») Портал создается в качестве отечественного аналого популярной зарубежной платформы Chess.com Роскомнадзор заблокировал этот сайт 24 апреля 2022 года. Ранее к его блокировке призывал гроссмейстер Сергей Карякин. Он отмечал, что ресурс «принудительно заменяет российский флаг» у пользователей из РФ, а вместо него ставит ссылку на «оскорбительную пропагандистскую статью».

— Что касается новых решений, то на Chess.ru будет предусмотрена возможность верификации игроков, уже имеющих официальные разряды и рейтинги. Планируется реализовать функцию «игры по запросу», когда любой желающий может провести партию с известным шахматистом и, по договоренности, получить персональный разбор. Эта услуга будет платной, — отметил Павел Осипов. Базовая технология платформы подразумевает регистрацию и аутентификацию пользователей, создание и управление шахматными профилями, библиотеку игровых материалов, соревновательных задач и учебных курсов, а также автоматический подбор игровых соперников с соответствующим уровнем игры, сказал владелец портала.

Сайт планируют запустить в марте 2024 года. В проект намерены привлекать известных российских гроссмейстеров, но об условиях такого взаимодействия пока говорить преждевременно, сообщили разработчики.

Как рассказали «Известиям» авторы платформы, домен Chess.ru был приобретен в этом сентябре за 2,7 млн рублей.

— Это вполне рыночная цена. Авторы платформы приобрели очень простое и понятное имя, которое можно хорошо раскрутить, — сказал «Известиям» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Аналогичного мнения придерживается и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, 2,7 млн — это внушительная сумма, однако начальные инвестиции в проект могут отбиться.

Будет ли успех

Опрошенные «Известиями» шахматисты расходятся во мнениях относительно успешности проекта российских разработчиков.

— Новой онлайн-платформе будет достаточно сложно конкурировать с уже существующими другими площадками. Например, кроме того же Chess.com есть Lichess.org, и он довольно популярен среди шахматистов, — сказал «Известиям» международный мастер спорта по шахматам Владимир Барский.

У сайта должна быть собственная изюминка, которая заинтересует игроков со всего мира. Например, тот же Chess.com стал популярным потому, что его создатели вложили очень много средств, сил и времени в разработку портала, сказал шахматист.

— Если брать историю, то раньше самым популярным шахматным порталом в мире был как раз Internet Chess Club. Он был самым первым сайтом, который позволял играть в шахматы онлайн, — продолжил Владимир Барский.

Однако его разработчики упустили тот момент, когда создатели Chess.com стали перехватывать у них лидерство, и в результате этого аудитория сильно просела, рассказал эксперт.

— Создание шахматной платформы — это ежедневная кропотливая работа, и на одном энтузиазме ее создатели далеко не уедут. Если они будут добавлять туда новый контент каждый день, то тогда она может стать популярной, — отметил Владимир Барский.

Шахматный историк Дмитрий Олейников полагает, что у российских разработчиков есть все шансы обойти Chess.com и завоевать любовь игроков со всего мира.

— Сейчас многие шахматисты отказываются от этой платформы, потому что она плохо контролирует так называемых читеров, когда человек думает, что он проводит партию с соперником, а на самом деле на другой стороне сидит игрок, пользующийся помощью компьютера, — сказал эксперт.