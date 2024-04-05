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00:07 (мск), источник: ТАСС

Шахматист Непомнящий сыграл вничью в первом туре турнира претендентов

Соревнования проходят в Торонто.

Источник: Reuters

ТАСС, 4 апреля. Россиянин Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с азербайджанцем Ниджатом Абасовым в партии первого тура турнира претендентов. Соревнования проходят в Торонто.

Партия завершилась на 34-м ходу.

В турнире претендентов шахматисты сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. В каждой партии шахматисты имеют 120 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с 41-го хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). У мужчин призовой фонд составит €500 тыс., из которых победителю достанется €48 тыс.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Непомнящий два раза выигрывал турнир претендентов, затем дважды уступал в матчах за мировую корону — норвежцу Магнусу Карлсену и Дин Лижэню.

Во втором туре Непомнящий сыграет белыми фигурами, его соперником станет представитель Франции Алиреза Фируджа.

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