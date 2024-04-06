Россиянка Горячкина победила украинку Музычук в партии второго тура турнира претенденток

ТАСС, 6 апреля. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами победила украинку Анну Музычук во втором туре турнира претенденток по шахматам. Соревнования проходят в Торонто.

Партия завершилась на 32-м ходу. Также во втором туре россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Нургюл Салимова из Болгарии разошлась миром с китаянкой Лэй Тинцзе, а китайская шахматистка Тань Чжунъи одержала победу над представительницей Индии Рамешбабу Вайшали. После двух туров Тань Чжунъи набрала 2 очка, Горячкина — 1,5, Лагно, Конеру, Салимова — по 1, Музычук, Лэй Тинцзе, Вайшали — по 0,5.

В турнире претенденток шахматистки сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. В каждой партии шахматистки имеют 90 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с первого хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). У женщин призовой фонд составит €250 тыс., из которых победительнице достанется €24 тыс.

Победительница турнира претенденток получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.