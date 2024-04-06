Текущие события
Футбол. Первая лига
13:00
Тюмень
Шинник
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
14:30
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Локомотив
Футбол. Зарубежный
16:00
Милан
Лечче
Футбол. Первая лига
16:00
Акрон
Торпедо
Футбол. Первая лига
16:00
Ленинградец
Алания
Футбол. Премьер-лига
16:30
Пари Нижний Новгород
Краснодар
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Бохум
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хайденхайм
Бавария
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Дармштадт
Футбол. Зарубежный
16:30
Унион Б
Байер
Футбол. Первая лига
16:30
КАМАЗ
Волгарь
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Брентфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Эвертон
Бернли
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм
Ньюкасл Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Лутон Таун
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон
Вест Хэм
Футбол. Зарубежный
18:00
Ланс
Гавр
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм
Сиэтл
13
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Вегас
74
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Лацио
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Колорадо
62
Футбол. Зарубежный
19:30
Брайтон
Арсенал
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия Д
Штутгарт
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Сочи
Хоккей. НХЛ
20:00
Питтсбург
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Филадельфия
42
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Рейнджерс
34
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Вашингтон
42
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Клермон Фут
Хоккей. НХЛ
22:30
Бостон
Флорида
Хоккей. НХЛ
22:30
Чикаго
Даллас
Хоккей. НХЛ
23:00
Миннесота
Виннипег
Футбол. Зарубежный
5.04
Лилль
Марсель
31
Футбол. Зарубежный
5.04
Салернитана
Сассуоло
22
Все события
10:51 (мск), источник: ТАСС

Россиянка Горячкина победила украинку Музычук в партии второго тура турнира претенденток

Соревнования проходят в Торонто.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 6 апреля. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами победила украинку Анну Музычук во втором туре турнира претенденток по шахматам. Соревнования проходят в Торонто.

Партия завершилась на 32-м ходу. Также во втором туре россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с Хампи Конеру из Индии, Нургюл Салимова из Болгарии разошлась миром с китаянкой Лэй Тинцзе, а китайская шахматистка Тань Чжунъи одержала победу над представительницей Индии Рамешбабу Вайшали. После двух туров Тань Чжунъи набрала 2 очка, Горячкина — 1,5, Лагно, Конеру, Салимова — по 1, Музычук, Лэй Тинцзе, Вайшали — по 0,5.

В турнире претенденток шахматистки сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. В каждой партии шахматистки имеют 90 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с первого хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). У женщин призовой фонд составит €250 тыс., из которых победительнице достанется €24 тыс.

Победительница турнира претенденток получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.

В третьем туре Горячкина черными фигурами сыграет с Лэй Тинцзе, Лагно — с Музычук, Салимова — с Вайшали, Тань Чжунъи — с Конеру. Партии пройдут 6 апреля.

Читайте также от «ТАСС»
Ирина Винер: народ не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе
Елистратов: их не беспокоит отсутствие россиян, это нужно принять как данность
"Очень жаль для всех и нашего хоккея, что мы едва не потеряли его"
Бах: миром управляют политики, а не мы
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь