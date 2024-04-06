Шахматист Непомнящий одержал победу во втором туре турнира претендентов

ТАСС, 6 апреля. Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами одержал победу над французом Алиреза Фируджа в партии второго тура турнира претендентов по шахматам. Соревнования проходят в Торонто.

Партия завершилась на 45-м ходу. Также во втором туре американец Фабиано Каруана белыми фигурами обыграл азербайджанца Ниджата Абасова, индиец Доммараджу Гукеш черными победил соотечественника Рамешбабу Прагнанандху, представитель Индии Гуджрати Видит — американца Хикару Накамуру. После двух туров Видит, Гукеш, Каруана и Непомнящий набрали по 1,5 очка, Накамура, Абасов, Фируджа и Прагнанандха — по 0,5.

В турнире претендентов шахматисты сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. В каждой партии шахматисты имеют 120 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с 41-го хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). У мужчин призовой фонд составит €500 тыс., из которых победителю достанется €48 тыс.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Непомнящий два раза выигрывал турнир претендентов, затем дважды уступал в матчах за мировую корону — норвежцу Магнусу Карлсену и Дин Лижэню.