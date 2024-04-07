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09:57 (мск), источник: ТАСС

Шахматист Непомнящий сыграл вничью в третьем туре турнира претендентов

После трех туров лидируют Ян Непомнящий, Доммараджу Гукеш и Фабиано Каруана.

Источник: AFP 2023

ТАСС, 7 апреля. Россиянин Ян Непомнящий и представитель Индии Доммараджу Гукеш сыграли вничью в партии третьего тура турнира претендентов по шахматам. Соревнования проходят в Торонто.

Также в третьем туре сыграли вничью азербайджанец Ниджат Абасов и американец Хикару Накамура, представитель Франции Алиреза Фируджа и Фабиано Каруана из США. Индиец Рамешбабу Прагнанандха черными фигурами победил соотечественника Гуджрати Видит. После трех туров Непомнящий, Гукеш и Каруана набрали по 2 очка, Видит и Прагнанандха — по 1,5 очка, Накамура, Фируджа и Абасов — по 1. В четвертом туре Непомнящий сыграет с Видитом, Каруана — с Гукешем, Фируджа — с Абасовым, Прагнанандха — с Накамурой.

У женщин в третьем туре российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с украинкой Анной Музычук, россиянка Александра Горячкина разошлась миром с китаянкой Лэй Тинцзе, также вничью завершилась партия между Хампи Конеру из Индии и китаянкой Тань Чжунъи. Представительница Индии Рамешбабу Вайшали победила Нургюл Салимову из Болгарии. После трех туров лидирует Чжунъи (2,5 очка), на втором месте Горячкина (2), далее расположились Вайшали, Лагно, Конеру (все — по 1,5), Салимова, Музычук и Тинцзе (все — по 1). В четвертом туре Горячкина сыграет с Вайшали, Лагно — с Чжунъи, Конеру — с Салимовой, Музычук — с Тинцзе. Партии четвертого тура, как и в мужском турнире, пройдут 7 апреля.

В турнире претендентов шахматисты сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. В каждой партии шахматисты имеют 120 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с 41-го хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). У мужчин призовой фонд составит €500 тыс., из которых победителю достанется €48 тыс.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Непомнящий два раза выигрывал турнир претендентов, затем дважды уступал в матчах за мировую корону — норвежцу Магнусу Карлсену и Дин Лижэню.

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