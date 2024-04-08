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08:28 (мск), источник: ТАСС

Шахматист Непомнящий одержал победу в четвертом туре турнира претендентов

Россиянин Ян Непомнящий лидирует после четырех туров.

Источник: AFP 2023

ТАСС, 8 апреля. Россиянин Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл Гуджрати Видита из Индии в партии четвертого тура турнира претендентов по шахматам. Соревнования проходят в Торонто.

Остальные партии четвертого тура завершились вничью. Разошлись миром азербайджанец Ниджат Абасов и представитель Франции Алиреза Фируджа, Фабиано Каруана из США и индиец Доммараджу Гукеш, а также американец Хикару Накамура и представитель Индии Рамешбабу Прагнанандха. После четырех туров лидирует Непомнящий (3 очка), далее расположились Каруана, Гукеш (оба — по 2,5), Прагнанандха (2), Накамура, Абасов, Видит, и Фируджа (все — по 1,5). В пятом туре Непомнящий сыграет с Прагнанандхой, Каруана — с Видитом, Фируджа — с Накамурой, Гукеш — с Абасовым.

У женщин в четвертом туре российская шахматистка Екатерина Лагно сыграла вничью с китаянкой Тань Чжунъи, россиянка Александра Горячкина разошлась миром с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали, также вничью завершилась партия между украинкой Анной Музычук и китаянкой Лэй Тинцзе. Представительница Болгарии Нургюл Салимова победила Хампи Конеру из Индии. После четырех туров лидирует Чжунъи (3 очка), на втором месте Горячкина (2,5), далее расположились Вайшали, Лагно, Салимова (все — по 2), Конеру, Музычук и Тинцзе (все — по 1,5). В пятом туре Горячкина сыграет с Конеру, Лагно — с Тинцзе, Чжунъи — с Салимовой, Музычук — с Вайшали. Партии пятого тура, как и в мужском турнире, пройдут 9 апреля.

В турнире претендентов шахматисты сыграют 14 туров — по две партии друг с другом. В каждой партии шахматисты имеют 120 минут на 40 ходов, после этого им добавляют еще 30 минут. Начиная с 41-го хода добавляется по 30 секунд за каждый ход.

Мужской и женский турниры претендентов завершатся 21 апреля (22 апреля в случае тай-брейка). У мужчин призовой фонд составит €500 тыс., из которых победителю достанется €48 тыс.

Победитель турнира претендентов получит право сыграть в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем. Непомнящий два раза выигрывал турнир претендентов, затем дважды уступал в матчах за мировую корону — норвежцу Магнусу Карлсену и Дин Лижэню.

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