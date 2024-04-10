Непомнящий сыграл вничью с индийцем в пятом туре турнира претендентов FIDE
Непомнящий сыграл вничью с Прагнанандхой в пятом туре турнира претендентов FIDE.
Непомнящий сыграл вничью с Прагнанандхой в пятом туре турнира претендентов FIDE.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий завершил вничью партию против индийца Рамешбабу Прагнанандхи в пятом туре турнира претендентов на матч за звание чемпиона мира по шахматам, который проходит в Торонто.
Партия Прагнанандха — Непомнящий, в которой россиянин играл черными фигурами, прошла во вторник и завершилась мировой на 44-м ходу.
В еще одной закончившейся партии пятого тура вничью сыграли индиец Видит Сантош Гуджрати и американец Фабиано Каруана.
В активе Непомнящего 3,5 балла после пяти туров (две победы, три ничьих), у Каруаны 3 очка, у Прагнанандхи — 2,5 балла, а у Видита — 2 очка. В шестом туре россиянин 10 апреля сыграет с Каруаной.
Турнир претендентов продлится до 22 апреля. Его победитель сыграет матч за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула китайцем Дин Лижэнем. Призовой фонд мужского турнира претендентов составляет 500 тысяч евро.