Детско-юношеский турнир по шахматам в Екатеринбурге внесут в Книгу рекордов России

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шахматное детско-юношеское первенство в Екатеринбурге, в котором принимают участие 1 500 человек, будет внесено в Книгу рекордов России как самое массовое детское шахматное мероприятие. Об этом ТАСС рассказал президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

«В Екатеринбурге впервые в истории мировых шахмат собралось такое большое количестве детей — 1 500 человек. Такого никогда не было, — сказал Филатов. — Планируем зафиксировать этот факт внесением в Книгу рекордов России. В Екатеринбурге состоялся самый большой детский шахматный турнир в мире, и город действительно стал столицей шахмат в России».