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18:44 (мск), источник: ТАСС

Международная федерация киберспорта разрешила командам России выступать с флагом и гимном

Россияне были лишены права выступать на международных соревнованиях под своим флагом с апреля 2022 года.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Международная федерация киберспорта вернула российским командам возможность выступления на международных соревнованиях с флагом и гимном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации компьютерного спорта России.

За отмену решения выступили 32 делегата, 13 проголосовали против, 25 делегатов воздержались.

«28 августа на съезде Международной федерации киберспорта по итогам голосования делегаты отменили решение съезда, согласно которому российские спортсмены не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом», — говорится в сообщении.

Решение о запрете россиянам выступать под своим флагом было принято 18 апреля 2022 года.

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