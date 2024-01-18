Федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы Украины

Данное решение было принято руководящим органом IESF из-за того, что ранее ФКС России, как утверждает украинская сторона, начала свою деятельность на территории новых регионов РФ.

Приостановка членства будет действовать до заседания генеральной ассамблеи IESF, на которой полноправные члены организации должны решить, восстановить ли российскую сторону в правах или же продлить отстранение до тех пор, пока ФКС России «не устранит причину санкций». При этом российские игроки и команды смогут выступать на турнирах IESF в нейтральном статусе.

В августе на съезде IESF состоялось голосование, по итогам которого было отменено решение от апреля 2022 года, согласно которому россияне не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом, в связи с чем сборная Украины сняла с чемпионата мира под эгидой IESF составы по всем дисциплинам.