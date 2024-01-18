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18 января, источник: Спорт РИА Новости

Федерация киберспорта приостановила членство России после жалобы Украины

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Международная федерация киберспорта (IESF) удовлетворила жалобу украинской стороны и приостановила членство в организации Федерации компьютерного спорта России (ФКС России), сообщается на официальном сайте IESF.

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Источник: РИА "Новости"

Данное решение было принято руководящим органом IESF из-за того, что ранее ФКС России, как утверждает украинская сторона, начала свою деятельность на территории новых регионов РФ.

Приостановка членства будет действовать до заседания генеральной ассамблеи IESF, на которой полноправные члены организации должны решить, восстановить ли российскую сторону в правах или же продлить отстранение до тех пор, пока ФКС России «не устранит причину санкций». При этом российские игроки и команды смогут выступать на турнирах IESF в нейтральном статусе.

В августе на съезде IESF состоялось голосование, по итогам которого было отменено решение от апреля 2022 года, согласно которому россияне не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом, в связи с чем сборная Украины сняла с чемпионата мира под эгидой IESF составы по всем дисциплинам.

Осенью 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляцию ОКР 26 января. Апелляция была зарегистрирована 6 ноября, ОКР просит отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство в организации.

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