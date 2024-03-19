В Дании призвали ужесточить получение виз для россиян — там проходят ЧМ по Dota 2 и CS 2 | Источник: Чемпионат.com

Комментируя проходящий в столице чемпионат мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2, он предложил ещё раз ужесточить правила въезда в страну для граждан РФ. Как пишет Berlingske, сейчас они уже предельно жёсткие — попасть в Данию россиянину так же трудно, как жителям Сирии или Эритреи.

Энгель-Шмидт также обратил внимание на стадион «Роял Арена», где состоится плей-офф мэйджора по CS 2. Он призвал владельцев внимательнее следить за событиями, которые проходят на арене.

Даже если PGL — румынский организатор турнира, я всё равно хотел бы призвать к исключению России из числа участников. Я также настоятельно рекомендовал бы «Роял Арене» более критично относиться к тому, что они делают.

В 2024 году в Дании также пройдут чемпионат мира The International 13 по Dota 2 и два крупных ивента серии BLAST Premier: Fall 2024 по CS 2.