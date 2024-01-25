Приговоренные к «вышке». Легендарный Саутин рассказал о цене прыжков в воду

17 медалей чемпионатов Европы, 9 — чемпионатов мира, 8 олимпийских наград, из которых 2 золотые. Что спрятано за этими цифрами?

«Свищ на запястье. Локти тоже оперировали. От раны на голени было такое воспаление, что пришлось пересадить ткань с бедра… Самая болезненная травма? Наверное, поясница в 1998-м. Сначала думал: банальный остеохондроз. Спина же у всех прыгунов не в порядке. Назначили уколы, после третьего в пояснице появилась опухоль. Пришлось резать спину, и месяц её наживую чистили скальпелем. Вот когда больничную кушетку от боли грызёшь — тут уже ничего объяснять не надо», — признавался он сам.

Во время операции на спине врачи забыли вытащить марлевый тампон. С куском гниющей ткани внутри Саутин четыре раза поднялся на пьедестал Олимпиады в Сиднее.

Характер такой, что, казалось, он — вечный. Но и его время в спорте закончилось. А заодно закончился и золотой век российских прыжков.

Юрий Голубь, aif.ru: На излёте карьеры вас прямо обвиняли в том, что не пропускаете молодёжь. Но вы ушли, и олимпийских медалей вскоре не стало. Почему?

Дмитрий Саутин: Мне было 37 лет, когда я вышел на заключительный старт, — притом что большинство ребят заканчивают в 30, а девчонки — ещё раньше. Я держался как мог, насколько позволяло здоровье. После меня и Юрия Кунакова были Илья Захаров и Евгений Кузнецов. На Олимпиаде в Лондоне (2012) в синхронных прыжках они завоевали серебро, а Захаров стал чемпионом на трёхметровом трамплине. Я был рад, что наконец-то нашлась пара, которая может нас заменить. Но уже на следующих Играх не выиграли ничего, в 2021 году в Токио получили лишь бронзу.

Конечно, уровень упал. Не знаю, с чем это связано. Все тренируются, работают. Может быть, не хватает мастерства, чувства входа в воду. Да и соперники не стоят на месте, становятся сильнее. Хотя сравнивать трудно — после Олимпиады в Токио наши почти никуда не ездили.

20 лет разговоров

— Это сказывается на энтузиазме молодёжи?

— Молодёжи почти нет. А ведь, например, у нас в Воронеже — полностью бесплатная школа. И в России в целом наш спорт упал. Популярны футбол, хоккей, фигурное катание — хотя там всё за деньги и выбиться может один из тысячи.

— Воронежская школа считается одной из лучших. При этом лет 20 ведутся разговоры о создании новых условий для прыгунов — строительстве Центра имени Саутина. Но ничего не происходит.

— В Воронеже есть только советский бассейн, который принадлежит ДОСААФ. Школа его арендует уже 30 лет, платит по 22 млн в год. Посчитайте, сколько потратили, — это же областные деньги! А средств на строительство нет, пока ничего не двигается. Новый бассейн включён в городскую программу, рассчитанную до 2027 года. Но сейчас готовится уже новая программа: о 2027 годе можно забыть.

— В других регионах такая же картина?

— Не везде. В Краснодаре построили прыжковый бассейн, причём исключительно за деньги региона. Скоро откроется новый и в Севастополе. Строится база в Алуште, где будут прыжки под открытым небом. Заработал бассейн в Екатеринбурге. В Казани есть суперобъект, сделанный под Универсиаду.

— То есть кто-то всё-таки может создавать, а не только выезжать на старом, ещё советском «багаже».

— Видимо, зависит от руководства региона. В том же Воронеже складывается ощущение, что никакие виды спорта, кроме футбола, его не интересуют. Говорят: «Всё сами. Ищите, ребята, инвесторов. А мы на открытие придём, когда построите. Но по поводу денег вопросов не задавайте». Одна надежда — на меценатов. Возможностей не хватает, но стараемся работать и в этих условиях.

— А в новых регионах знаете ситуацию?

— Был в Мариуполе. Там есть стандартный бассейн советского образца — в него прилетело три бомбы: одна — в ванну, другая — в гимнастический зал, третья — в раздевалку. Нужно 400 млн, чтобы залатать дыры. Сейчас мариупольцы плотно сотрудничают с Питером — надеюсь, получится решить этот вопрос.

Пролетая над Парижем

— Вопрос участия россиян в Олимпиаде в Париже этим летом можно считать закрытым?

— Лично для нас последний отбор на Олимпийские игры — чемпионат мира, который пройдёт в Дохе в феврале. Не принимаем там участия — пролетаем над Парижем. Но у нас есть свои старты — в сентябре пройдут Игры дружбы, будем бороться там. Международный олимпийский комитет, правда, говорит: вы можете выступать без флага и гимна. Но зачем? Наша сборная категорически против. Впрочем, этот вопрос решаю не я.

— В отсутствие крупных международных стартов, кажется, неизбежно отставание от соперников.

— Все ждут таких стартов. С китайцами ведём переговоры уже целый год. Предлагали провести матчевую встречу — хоть у нас, хоть у них. Но они не жаждут с нами встретиться. Может быть, учитывают позицию МОК. Они же хитрые, их вообще не поймёшь. Могут согласиться, а потом найти повод и не приехать.

Конечно, хотелось бы посоревноваться и с другими лидерами. Тем более что у нас между спортсменами сохраняются хорошие отношения, нет никаких политических конфликтов. Например, в прошлом году в Москве был водный праздник — мы поставили 27-метровые вышки и провели международный турнир по хайдайвингу (прыжки в воду с экстремальных высот. — Ред.). В 2022 году проводили такой же турнир в Крыму: установили вышку прямо на скале. И очень многие приезжают, не хватает мест всем желающим. Иностранцы сами не могут понять, кому нужны эти политические игры.

Двух прыгунов хватит

— Глядя на положение дел в российском спорте, иные родители не стремятся отдавать детей в секции: зачем убиваться на тренировках, если будущее туманно? Ваши дети занимаются?

— Я привёл обоих сыновей в бассейн. Им понравилось — остались, начали прыгать. Старшему в прошлом году присвоили звание мастера спорта. У среднего — первый взрослый разряд, но он больше компьютерный парень. Жизнь покажет, что выберет. Дочке — пять с половиной. Она занимается в садике художественной гимнастикой и ходит в бассейн — уже почти поплыла. Не знаю, захочет ли дальше заниматься. Я бы предпочёл, чтобы она выбрала гимнастику, — двух прыгунов достаточно.

— А сами как тренируетесь?

— На тренировки теперь только детей вожу. В последний раз я прыгал с 10 метров шесть лет назад. Сейчас, бывает, залезу на 3 метра. Подтягиваюсь в зале и на домашнем турнике. А так — в основном массаж, плавание, баня. Это помогает, когда сказываются травмы: болят на погоду кисти рук, колени, плечи.