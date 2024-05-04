Экстремал сделал самую большую петлю на велосипеде в трубе диаметром 7,5 метра

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456241323&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Спортсмен-экстремал из Греции Джордж Нтавутян потратил несколько лет на тренировки для того, чтобы показать всему миру, на что способны любители велосипедов ВМХ. Молодой человек умудрился сделать самую большую петлю в трубе диаметром 7,5 метра.

О подготовке к рекорду Джордж рассказал у себя в социальных сетях. Парень отметил, что диаметр трубы сопоставим с высотой среднего двухэтажного здания. До того как увлечься ВМХ, Нтавутян долгое время катался на коньках, но всё изменилось в момент, когда он случайно увидел подростка, катающегося на небольшом велосипеде.