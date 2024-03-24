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21:32 (мск), источник: Vesti.kz

В сборной Казахстана высказались об исторической лицензии на Олимпиаду

Мужская сборная Казахстана по фехтованию завоевала историческую лицензию на Олимпийские игры в Париже (Франция). Кроме того наши шпажисты стали третьими на этапе Кубка мира в Тбилиси (Грузия), передают Vesti.kz.

Источник: Olympic.kz

Своими эмоциями по этому поводу поделился Эльмир Алимжанов.

«Достигли исторического результата. Командой мы пытались отобраться много раз. И лично для меня это уже пятый цикл. Четыре раза мы были очень близки, но лицензия уходила от нас. Так что сейчас эта путевка историческая и очень ценная. Сразу четыре казахстанских фехтовальщика попали на Олимпиаду. Трое из них выступят в индивидуальных соревнованиях, а весь состав — в командных. Я бы сказал, что это сенсация.

Мы очень долго шли к этому. Очень все счастливы. Когда мы узнали о том, что пробились на Игры, начали фехтовать свободно, в свое удовольствие. И в итоге завоевали бронзовую медаль на решающем Кубке мира. Это непередаваемые эмоции. Достойный результат всей команды. Весь год мы были в топе. Выдержать его в таком темпе, с таким настроем… Весь мир до сих пор удивляется всем нам и нашим результатам.

Против японцев мы серьезно настраивались. На нас ничего уже не давило. Впрочем, как и на них, так как они тоже квалифицировались. Но матч был принципиальным. На Азиаде мы им уступили в финале, поэтому хотели победить любыми силами. Немного поменяли тактику и все сработало. Спасибо всем за поддержку», — приводит слова Алимжанова Olympic.kz.

Прежде казахстанская команда не выступала на Играх в полном составе. Путевку на Олимпиаду завоевали Руслан Курбанов, Вадим Шарлаимов, Эльмир Алимжанов и Ерлик Сертай.

В матче за третье место на этапе Кубка мира Казахстан оказался сильнее Италии.

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