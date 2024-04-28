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28 апреля, источник: Vesti.kz

Казахстанская фехтовальщица завоевала лицензию на Олимпиаду в Париже

Лицензию на Олимпийские Игры в Париж завоевала саблистка Айгерим Сарыбай на Азиатском Квалификационном турнире в Фуджейре (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Источник: Нургали Жумагазы

На пути к лицензии Сарыбай одержала победу в четырех боях из пяти, что позволило ей занять третью позицию в турнирной таблице. В четвертьфинале она одержала победу над представительницей из Вьетнама со счетом 15/11. В полуфинальной встрече выиграла у спортсменки из Австралии со счетом 15/11. Наконец, в финальном захватывающем поединке одержала победу над спортсменкой из Гонг-Конга, утвердив свое право на участие в Олимпийских Играх.

«Безусловно, мы рады лицензии женской сабли и мы прогнозировали ее. Последний раз лицензия женской сабли на участие в Олимпийских Играх была завоевана в 2012 году Юлией Живицей на Лондонской Олимпиаде. С тех пор, никому не удавалось повторить ее результат. Спустя ровно 12 лет мы сделали ставку на Сарыбай Айгерим. Долгое время велась глубокая подготовительная работа, в том числе тренером Торчук Олександром. Она дала свои плоды. Вдвойне приятно, что это уже пятая лицензия от фехтования на Париж 2024», — заявил тренер Тимур Байтасов.

Напомним, ранее четыре лицензии завоевали шпажисты Курбанов Руслан, Алимжанов Эльмир, Шарлаимов Вадим и Сертай Ерлик.

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