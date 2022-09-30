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15:57 (мск), источник: Московский комсомолец

Американка услышала свой голос в номере Валиевой и возмутилась

Журналистка Кристин Бреннан возмутилась: ее комментарий от февраля 2022-го по поводу допингового дела Камилы Валиевой прозвучал на контрольных прокатах сборной России. «МК-Спорт» расскажет, что случилось.

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Источник: Reuters

Неделю назад сборная России по фигурному катанию презентовала новые программы на сезон-2022/23. Громкой премьерой оказалась произвольная Камилы Валиевой. До старта прокатов тренерский штаб 16-летней фигуристки во главе с Этери Тутберидзе анонсировал, что номер будет необычный. Так и получилось: программа Валиевой — отсылка к скандалу на Олимпиаде-2022. В Пекине стало известно, что россиянка сдала положительный допинг-тест: Россию, которая к тому времени выиграла золото в командном турнире (при участии Валиевой), не стали награждать медалями, но позволили Камиле выступить в личных соревнованиях, где она, не справившись с давлением, стала четвертой.

Произвольная Валиевой заканчивается тем, что фигуристка надевает на себя черный капюшон — то же самое Камила делала в Пекине, когда ее преследовали журналисты. Голоса некоторых из них звучат в начале номера: фрагменты из выпуска новостей, в том числе и российских, прерывает композиция Truman Sleeps из фильма Питера Уира «Шоу Трумана».

Сразу стало понятно, что произвольная Валиевой ориентирована на российского зрителя. Из-за санкций к нашему спорту фигуристы в ближайший год проведут на внутренних соревнованиях. Но, как оказалось, номер Камилы посмотрели и в США. И очень возмутились. Например, журналистка Кристин Бреннан, которая услышала в той самой новостной нарезке в начале номера Валиевой свой комментарий. Бреннан посвятила случившемуся колонку на USA Today под названием «Скандал с фигуристкой Валиевой принимает неожиданный оборот, которого я не ожидала» — «МК-Спорт» представляет перевод:

«За 30 с лишним лет, с тех пор, как я освещаю олимпийское фигурное катания, я думала, что видела и слышала все. От Тони\Нэнси до французского судьи, от русского мошенничества до нового русского мошенничества. Я про тот самый скандал с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Но на этой неделе Интернет преподнес беспрецедентный сюрприз: новая произвольная программа Валиевой на сезон-2022/23, в которой я участвую.

На самом деле мой голос: отрывок из интервью CNN через несколько часов после шокирующего срыва Валиевой в произвольной программе в феврале.

На недавних контрольных прокатах сборной России Валиева, мрачно одетая в черное, стоит на льду под звуки зловещей музыки и нескольких слов на русском языке, играющих по всей арене, за которыми следуют следующие слова на английском: “Это было неожиданно, это было шокирующе…”, которые были моими.

В это время Валиева начинает кататься, закончив через четыре минуты, натягивает на голову черный капюшон — артистический прием, напоминающий, как она промчалась мимо журналистов, пряча лицо в олимпийской микст-зоне в разгар допингового скандала.

Программа, по-видимому, является ее попыткой отразить свой опыт на Олимпийских играх, где, как подавляющему фавориту на золото, ей разрешили участвовать в женских соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест.

Когда ее история потрясла Игры, Валиева, которой тогда было 15 лет, заняла четвертое место в женском зачете, но до этого привела Россию к золоту в командном зачете. Ее положительный тест вынудил организаторов отменить церемонию награждения команды.

Кроме того, в настоящее время российским фигуристам запрещено участвовать в международных соревнованиях, поэтому новая произвольная программа Валиевой имеет очень ограниченный тираж.

Валиева и ее команда использовали лишь небольшую часть моих комментариев от 17 февраля 2022 года. Были и еще, отражающие пугающее поведение, которое тренеры Валиевой продемонстрировали по отношению к ней после положительного допинг-теста и неудачного выступления на льду:

«Это было неожиданно, это было шокирующе, это было душераздирающе, и вы не можете не думать, что видите результаты жестокого обращения с ребенком прямо здесь, на льду, на олимпийском льду, на величайшей сцене в мире».

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