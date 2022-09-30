Американка услышала свой голос в номере Валиевой и возмутилась

«За 30 с лишним лет, с тех пор, как я освещаю олимпийское фигурное катания, я думала, что видела и слышала все. От Тони\Нэнси до французского судьи, от русского мошенничества до нового русского мошенничества. Я про тот самый скандал с Камилой Валиевой на Олимпиаде-2022 в Пекине.



Но на этой неделе Интернет преподнес беспрецедентный сюрприз: новая произвольная программа Валиевой на сезон-2022/23, в которой я участвую.



На самом деле мой голос: отрывок из интервью CNN через несколько часов после шокирующего срыва Валиевой в произвольной программе в феврале.



На недавних контрольных прокатах сборной России Валиева, мрачно одетая в черное, стоит на льду под звуки зловещей музыки и нескольких слов на русском языке, играющих по всей арене, за которыми следуют следующие слова на английском: “Это было неожиданно, это было шокирующе…”, которые были моими.



В это время Валиева начинает кататься, закончив через четыре минуты, натягивает на голову черный капюшон — артистический прием, напоминающий, как она промчалась мимо журналистов, пряча лицо в олимпийской микст-зоне в разгар допингового скандала.



Программа, по-видимому, является ее попыткой отразить свой опыт на Олимпийских играх, где, как подавляющему фавориту на золото, ей разрешили участвовать в женских соревнованиях, несмотря на положительный допинг-тест.



Когда ее история потрясла Игры, Валиева, которой тогда было 15 лет, заняла четвертое место в женском зачете, но до этого привела Россию к золоту в командном зачете. Ее положительный тест вынудил организаторов отменить церемонию награждения команды.



Кроме того, в настоящее время российским фигуристам запрещено участвовать в международных соревнованиях, поэтому новая произвольная программа Валиевой имеет очень ограниченный тираж.



Валиева и ее команда использовали лишь небольшую часть моих комментариев от 17 февраля 2022 года. Были и еще, отражающие пугающее поведение, которое тренеры Валиевой продемонстрировали по отношению к ней после положительного допинг-теста и неудачного выступления на льду: