Костомарову наконец-то стало лучше! Роман пришел в себя и пообщался с близкими

Роман Костомаров сильно напугал публику и близких своей госпитализацией. Олимпийский чемпион находился в медикаментозной коме, но на днях наконец-то пришел в себя. Он уже успел пообщаться со своей супругой — Оксаной Домниной. Но врачи пока не спешат отключать спортсмена от искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Состояние улучшается

О положительной динамике в состоянии Костомарова стало известно еще 19 января. И врачи даже стали задумываться об отключении Романа от ЭКМО и ИВЛ. Однако пока этого сделано не было — специалисты проделали необходимые тесты и разрабатывают план дальнейшего лечения.

Что касается самого спортсмена, то он уже пришел в себя. По данным matchtv.ru, олимпийский чемпион уже даже пообщался со своими близкими: «Пришел в себя, уже может понемногу общаться. Врачи ждут результатов анализов, чтобы определиться с дальнейшим лечением. Пока все еще вынуждены прибегать к ИВЛ», — сказал собеседник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

Правда, у ТАСС появилась немного другая информация — якобы с близкими Роман не общался. Но суть остается прежней — Костомарову стало лучше:

«Ситуация остается стабильной. В целом можно констатировать положительную динамику. Глобальных изменений на данный момент нет. Общается ли Костомаров с родными? Это не самая верная формулировка для этой ситуации», — приводит ТАСС слова неназванного источника.

Операция не требуется

На днях ряд источников также сообщил о том, что Роману может потребоваться операция. В частности, по данным 5-tv.ru, кардиологи заметили нарушения в сердечной деятельности. И в настоящее время врачи решают, можно ли обойтись медикаментозным лечением или все-таки необходимо хирургическое вмешательство.

Эту информацию опровергли источники «РБК Спорт», которые утверждают, что Костомаров не нуждается в операции. Это подтвердил и ТАСС, который сообщил, что сердце 45-летнего спортсмена функционирует в пределах нормы. А общее состояние остается стабильным, и самое главное — без ухудшений: «Температура средняя, сердце в норме».

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова также высказалась об улучшении состояния Романа: «Я слышала, что потихонечку ему становится лучше. Сейчас к нему пускают только жену», — сказала Тарасова «СЭ».

Однако говорить о выписке или полном выздоровлении спортсмена пока еще слишком рано. Процесс восстановления организма Романа после болезни займет достаточно времени:

«Положительная динамика есть. Но процесс восстановления будет небыстрым. Рома боец», — сообщил один из собеседников «РБК Спорт».

Причины заболевания

Однако до сих пор неизвестно, что именно спровоцировало такое резкое ухудшение состояния здоровья Костомарова. Супруга фигуриста Оксана Домнина в программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ рассказала, что ее муж всегда вел здоровый образ жизни. По ее словам, олимпийский чемпион занимался плаванием, хоккеем и боксом.

«Мы спортивная семья. Мы познакомились на льду, работаем вместе на льду. И, дай Бог, будем дальше работать!» — поделилась Домнина.

Но сейчас, когда фигуристу наконец-то стало лучше, наверное, уже не так важно, что стало причиной заболевания. Нужно понимать, что процесс выздоровления после пневмонии будет достаточно длительным — и может занять до месяца. Но восстановление, безусловно, напрямую зависит от поставленного диагноза и причин воспалительного процесса.

С учетом того, что у Костомарова были осложнения — его подключали к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, — этот процесс затянется. Но главное, чтобы Роман смог поскорее вернуться к нормальной жизни. Фигурист должен был играть главную роль в спектакле «Щелкунчик и Мышиный король», но шоу вполне ожидаемо перенесли на год.