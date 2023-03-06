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08:53 (мск), источник: Комсомольская правда

«Покататься со взрослыми еще успеем». Пара из Перми стала победителем финала Гран-при 2023 среди юниоров

В Санкт-Петербурге фигуристы Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков одержали итоговую победу в парном катании.

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Представители Центра спортивной подготовки Пермского края Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков по итогам короткой и произвольной программ одержали итоговую победу в финале юниорской серии Гран-при России по фигурному катанию 2023. Турнир проходил в Санкт-Петербурге на льду Дворца спорта «Юбилейный».

Пара из Перми Чикмарева и Янченков стали сильнейшими в обоих видах программы с итоговой суммой 213,75 балла. По мнению экспертов, пермяки выдали один из лучших своих прокатов произвольной программы. Пермская пара обновила личный рекорд в произвольной программе почти на 8 баллов, а в итоговой сумме — почти на 6 баллов. Екатерина и Матвей продолжили свою победную серию на юниорских турнирах уходящего соревновательного сезона 2022−2023 годов.

«Мы стартовали в Санкт-Петербурге на юниорском, а не взрослом финале Гран-при, потому что решили с тренерами, что выступим еще по программе кандидатов в мастера спорта. По “мастерам” всегда успеем покататься. В каждом своем старте мы прогрессируем и это у нас получается очень хорошо», — пояснил в интервью по завершении выступлений юниорского турнира Матвей Янченков.

Напомним, по итогам шестого этапа Гран-при России среди мастеров, который проходил в Перми в конце ноября 2022 года, пермская пара заняла второе место и получила право участвовать в финале этого престижного турнира.

На вторую ступень пьедестала почета юниорского Гран-при России 2023 в Санкт-Петербурге поднялась еще одна пермская пара в составе Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко (189,98). В упорнейшей борьбе они сумели отстоять завоеванную позицию после короткой программы в борьбе с воспитанниками столичной школы «Ангелы Плющенко» Анастасией Чернышовой и Владиславом Антонышевым (188,73).

«Думаю, залогом наших успехов являются наши характеры, они полностью совпадают, нет никаких предпосылок для ссор. Они как пазлы, которые удалось полностью сложить», — делится Артем Грицаенко.

На итоговой пресс-конференции призеры соревнований пришли к общему мнению, что ледовая арена в ДС «Юбилейный» из-за своего малого размера сказалась на их выступления, не удалось выполнить в должном качестве некоторые обязательные элементы их программ: «Лишние метр-полтора с каждой из сторон нам бы точно не помешали». Что интересно, на этапе Гран-при в Перми все его участники отметили идеальные условия для выступлений.

По информации Федерации фигурного катания на коньках России, топ-6 турнира замкнула еще одна пара из Перми — Елизавета Романова и Валерий Назаров (174,29). После первого вида программы они занимали пятое место.

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