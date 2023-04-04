Россия лишилась невероятных фигуристов. От их выступлений кайфовали, но они не смогли стерпеть наглые унижения

Первыми ласточками межсезонья-2023 стали Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин. Партнер объявил в соцсетях, что дуэта больше не существует.

Даша перешла в парное катание достаточно рано. Но в 12 лет Павлюченко вообще закончила со спортом на 8 месяцев. Этери Тутберидзе посоветовала девочке попробовать себя в другой дисциплине. Девочка прислушалась и решила, что не простит себе, если хотя бы не попытается. Так образовалась пара Павлюченко/Ходыкин.

Риск оправдал себя. Спустя всего лишь год Дарья и Денис успешно освоили все необходимые элементы и дебютировали на международном уровне. С первой же попытки дуэт отобрался в юниорский финал Гран-при, где выиграл бронзу. Ко второй половине сезона 2017/18 Павлюченко/Ходыкин доросли до уровня первой пары сборной и уверенно завершили год победами на национальном первенстве и чемпионате мира среди юниоров.

Титул чемпионов мира позволил фигуристам быстро перейти на взрослый уровень. Тренер Сергей Росляков посчитал, что по юниорам они уже достаточно показали себя. Но и на взрослых турнирах ребята совсем не затерялись — две бронзы на этапах Гран-при принесли им путевку в финал элитной серии. А снятие Натальи Забияко и Александра Энберта позволило дебютировать на чемпионате Европы (5-е место).

Главная проблема Даши и Дениса заключалась в том, что их банально не ценили. Да, они хорошо исполняли все элементы и всегда достойно представляли программы. Но легендарная «очередь» не позволяла паре получать высокие оценки Когда ушли Забияко/Энберт, на взрослом уровне появились Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Отобраться на главные старты им не позволили только свои же ошибки. Судьи отчетливо давали понять, что есть три топовые пары — Мишина/Галлямов, Бойкова/Козловский и Тарасова/Морозов. Павлюченко и Ходыкина оценивали рангом пониже. Даже грубые ошибки Жени и Володи на чемпионате Европы-2020 не дали Даше и Денису подняться выше бронзы.

Именно поэтому спортсмены решили больше акцентировать внимание на необычных постановках и акробатических элементах. Первым крутым экспериментом стала короткая программа под «Be italian» в сезоне 2021/22. Во-первых, это был неожиданно взрослый и яркий образ, кардинально отличающийся от всех прошлых постановок. Во-вторых, действительно новаторский подход к наполнению программы. Например, после тройной подкрутки Денис не ставит партнершу на лед, как делают все, а оригинально прокручивает.

В последнем совместном сезоне спортсмены тоже решили выделиться. Для короткой они выбрали русский хит «Индиго» от Даны Соколовой и Скруджи. До Павлюченко и Ходыкина никто не рисковал с этой композицией. А слова песни как будто описывают их спортивный путь:

«Нас так часто выбирают, словно кастинг в фильме.

Непохожи на других, и значит сразу фрики.

Нас так часто видят так, как им внушили фильтры.

Но мы те, кто есть внутри, без этой лишней пыли».

Кроме акробатической части, Дарья и Денис активно работали и над техникой. Они регулярно заходили на параллельный тройной флип, который сложнее и сальхова, и тулупа у соперников. А затем восстанавливали каскад 3−3−2 из тулупов, который в мире больше никто не исполняет. Только и эти усложнения не помогли им приблизиться к соперникам.