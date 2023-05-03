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14:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ сообщили, где Костомаров будет проходить реабилитацию

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров будет проходить реабилитацию в России, сообщает «Советский спорт».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что Костомарова планируют транспортировать в Германию, где он будет проходить реабилитацию и протезирование.

«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это все слухи, которые непонятно зачем распространяют. Реабилитация будет целиком проходить в России. Процесс протезирования начнется только через несколько недель», — рассказал источник.

Фигурист попал в реанимацию с пневмонией в ночь на 10 января. Позднее врачи из-за осложнений провели Костомарову ряд операций по ампутации стоп, кисти и пальцев рук.

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