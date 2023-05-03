СМИ сообщили, где Костомаров будет проходить реабилитацию

Ранее сообщалось, что Костомарова планируют транспортировать в Германию, где он будет проходить реабилитацию и протезирование.

«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это все слухи, которые непонятно зачем распространяют. Реабилитация будет целиком проходить в России. Процесс протезирования начнется только через несколько недель», — рассказал источник.