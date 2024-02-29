Федеральный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение о дисквалификации Валиевой

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Апелляция на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой зарегистрирована в Федеральном суде Швейцарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального суда.

«Апелляция на арбитражное решение от 29 января 2024 года была подана сегодня в Федеральный верховный суд Швейцарии», — сообщили в пресс-службе.