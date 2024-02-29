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18:34 (мск), источник: ТАСС

Федеральный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение о дисквалификации Валиевой

В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Апелляция на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой зарегистрирована в Федеральном суде Швейцарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального суда.

«Апелляция на арбитражное решение от 29 января 2024 года была подана сегодня в Федеральный верховный суд Швейцарии», — сообщили в пресс-службе.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов.

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