Федеральный суд Швейцарии зарегистрировал апелляцию на решение о дисквалификации Валиевой
В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
В конце января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Апелляция на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой зарегистрирована в Федеральном суде Швейцарии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального суда.
«Апелляция на арбитражное решение от 29 января 2024 года была подана сегодня в Федеральный верховный суд Швейцарии», — сообщили в пресс-службе.
29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил, 30 января Международный союз конькобежцев аннулировал результаты спортсменки на Олимпийских играх 2022 года, переместив сборную России с первого места на третье в командном турнире фигуристов.