Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Альмерия
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Монако
ПСЖ
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лацио
Милан
00
Футбол. Зарубежный
1.03
Фрайбург
Бавария
22
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Аризона
Хоккей. КХЛ
1.03
СКА
Торпедо
25
Футбол. Премьер-лига
1.03
Ростов
Крылья Советов
20
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Нью-Джерси
Хоккей. КХЛ
1.03
Металлург Мг
Амур
21
Хоккей. КХЛ
1.03
Авангард
Лада
51
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
Торпедо
Все события
Фоторепортажи
21«СКА-Арена» установила рекорд посещаемости в мировом хоккее
21В Казани открылись Игры Будущего
1 марта, источник: Sports.Ru

Кубок Первого канала по фигурному катанию. Пары выступят с короткими программами

Сегодня на жеребьевке были определены составы команд. Кто из фигуристов выступит в короткой программе, а кто — в произвольной, станет известно позже.

Наверх
Кубок Первого канала по фигурному катанию. Пары выступят с короткими программами | Источник: Sports.Ru

Кубок Первого канала.

Санкт-Петербург.

Пары.

Короткая программа.

Начало — после 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.

Команда Алины Загитовой: Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.

Команда Елизаветы Туктамышевой: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.

Команда Анны Щербаковой: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.

Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию.

 «Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Гол-фантом в НХЛ: вы не разглядите шайбу даже на повторах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь