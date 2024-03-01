Кубок Первого канала по фигурному катанию. Пары выступят с короткими программами
Сегодня на жеребьевке были определены составы команд. Кто из фигуристов выступит в короткой программе, а кто — в произвольной, станет известно позже.
Сегодня на жеребьевке были определены составы команд. Кто из фигуристов выступит в короткой программе, а кто — в произвольной, станет известно позже.
Кубок Первого канала.
Санкт-Петербург.
Пары.
Короткая программа.
Начало — после 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Команда Алины Загитовой: Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.
Команда Елизаветы Туктамышевой: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Юлия Артемьева — Алексей Брюханов.
Команда Анны Щербаковой: Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию.