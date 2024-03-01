Кубок Первого канала по фигурному катанию. Мужчины покажут короткие программы
Сегодня на жеребьевке были определены составы команд. Кто из фигуристов выступит в короткой программе, а кто — в произвольной, станет известно позже.
Сегодня на жеребьевке были определены составы команд. Кто из фигуристов выступит в короткой программе, а кто — в произвольной, станет известно позже.
Кубок Первого канала.
Санкт-Петербург.
Мужчины.
Короткая программа.
Начало — после 14.00 по московскому времени, прямая трансляция — на сайте Первого канала.
Команда Алины Загитовой: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Роман Савосин, Иван Рамзенков.
Команда Елизаветы Туктамышевой: Арсений Федотов, Лев Лазарев, Матвей Ветлугин, Александр Самарин.
Команда Анны Щербаковой: Владислав Дикиджи, Петр Гуменник, Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов.
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию.