Алина Загитова: «Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно движется вперед. Моя команда — молодая, заряженная»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Райо Вальекано
Кадис
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Брентфорд
Челси
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эвертон
Вест Хэм
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Фулхэм
Брайтон
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Вулверхэмптон
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ноттингем Форест
Ливерпуль
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Кристал Пэлас
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Бохум
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Дармштадт
Аугсбург
05
Футбол. Зарубежный
перерыв
Хайденхайм
Айнтрахт Ф
01
Футбол. Зарубежный
перерыв
Майнц
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Унион Б
Боруссия Д
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Удинезе
Салернитана
11
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
Динамо Мн
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Северсталь
12
Хоккей. КХЛ
2-й период
Ак Барс
Автомобилист
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Локомотив
ЦСКА
01
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Краснодар
Рубин
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Урал
Футбол. Зарубежный
19:00
Реймс
Лилль
Футбол. Премьер-лига
19:30
Зенит
Спартак
Футбол. Зарубежный
20:00
Монца
Рома
Футбол. Зарубежный
20:30
Лутон Таун
Астон Вилла
Футбол. Зарубежный
20:30
Хетафе
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
20:30
Вольфсбург
Штутгарт
Хоккей. НХЛ
20:30
Каролина
Виннипег
Футбол. Зарубежный
16:00
Севилья
Реал Сосьедад
32
Футбол. Первая лига
15:00
Кубань
Шинник
02
Футбол. Первая лига
15:00
Ленинградец
КАМАЗ
00
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Трактор
41
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Фиорентина
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Оренбург
11
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Клермон Фут
Марсель
Хоккей. НХЛ
23:00
Детройт
Флорида
Футбол. Первая лига
13:30
Сокол
Динамо Мх
10
Футбол. Первая лига
11:30
Енисей
Торпедо
10
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл
Колорадо
Хоккей. НХЛ
3.03
Сент-Луис
Миннесота
Хоккей. НХЛ
3.03
Баффало
Вегас
Хоккей. НХЛ
3.03
Тампа-Бэй
Монреаль
Хоккей. НХЛ
3.03
Торонто
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
3.03
Филадельфия
Оттава
Хоккей. НХЛ
3.03
Айлендерс
Бостон
Хоккей. НХЛ
3.03
Даллас
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
3.03
Чикаго
Коламбус
Хоккей. НХЛ
3.03
Калгари
Питтсбург
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Нью-Джерси
43
Все события
Фоторепортажи
14«Канзас-Сити» выиграл Супербоул
15Лучшие фото Елизаветы Туктамышевой
18:12 (мск), источник: Sports.Ru

Алина Загитова: «Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно движется вперед. Моя команда — молодая, заряженная»

После первого соревновательного дня команда Загитовой идет на втором месте.
Наверх
Алина Загитова: «Сегодня была потрясающая атмосфера. Все действуют на максимуме своих возможностей, это не может не радовать» | Источник: Sports.Ru

"Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно движется вперед. У нас все действуют на максимуме своих возможностей. И это не может не радовать, сегодня была потрясающая атмосфера.

Я выписывала баллы спортсменов за короткие и произвольные программы, выписывала рейтинг за чемпионат России, насколько все набрали форму. Считаю, что моя команда хорошая, заряженная, молодая.

Начинали обсуждение в автобусе, потом мы пришли в мой номер, чтобы никто не подслушал нашу тактику. Все выдвигали свои предложения, я пыталась прислушиваться, общалась с тренерами, и мы пришли к общему знаменателю", — сказала олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018.

 «Спартак» сломается без Промеса. На нем завязано слишком много
Гол-фантом в НХЛ: вы не разглядите шайбу даже на повторах
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь