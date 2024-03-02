Алина Загитова: «Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно движется вперед. Моя команда — молодая, заряженная»

Алина Загитова: «Сегодня была потрясающая атмосфера. Все действуют на максимуме своих возможностей, это не может не радовать» | Источник: Sports.Ru

"Здорово, что наше фигурное катание не стоит на месте, а стремительно движется вперед. У нас все действуют на максимуме своих возможностей. И это не может не радовать, сегодня была потрясающая атмосфера.

Я выписывала баллы спортсменов за короткие и произвольные программы, выписывала рейтинг за чемпионат России, насколько все набрали форму. Считаю, что моя команда хорошая, заряженная, молодая.