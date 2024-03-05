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19:42 (мск), источник: Sports.Ru

Евгения Медведева: «Верю, что “Динамо” поборется за чемпионство в этом сезоне, очень болею за ребят. Уверена, что у них все будет супер»

«Безусловно верю, что “Динамо” поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ. Ребята идут на рекорд. Если они будут побеждать до конца сезона — это будет рекорд “Динамо”.
Евгения Медведева: «Верю, что “Динамо” поборется за чемпионство в этом сезоне, очень болею за ребят. Уверена, что у них все будет супер» | Источник: Sports.Ru

Я очень за ребят болею, вот уже второй года ездила с ними на сборы. Очень хорошо с ними познакомились, с некоторыми даже начали общаться, сдружились. С ними весело, они классные, они хорошие спортсмены. У них прекрасный тренер Марцел Личка. Я уверена, что у них все будет супер. Главное — достоять до конца сезона.

Я с ними продуктивно сотрудничаю — мы сняли много материала, у нас новые форматы, интервью, короткие видео. Самое главное — ребятам нравится, и зрителям, и мне", — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

После 19 проведенных туров Мир РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.

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