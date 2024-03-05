Евгения Медведева: «Верю, что “Динамо” поборется за чемпионство в этом сезоне, очень болею за ребят. Уверена, что у них все будет супер» | Источник:

Я очень за ребят болею, вот уже второй года ездила с ними на сборы. Очень хорошо с ними познакомились, с некоторыми даже начали общаться, сдружились. С ними весело, они классные, они хорошие спортсмены. У них прекрасный тренер Марцел Личка. Я уверена, что у них все будет супер. Главное — достоять до конца сезона.