Евгения Медведева: «Верю, что “Динамо” поборется за чемпионство в этом сезоне, очень болею за ребят. Уверена, что у них все будет супер»

Я очень за ребят болею, вот уже второй года ездила с ними на сборы. Очень хорошо с ними познакомились, с некоторыми даже начали общаться, сдружились. С ними весело, они классные, они хорошие спортсмены. У них прекрасный тренер Марцел Личка. Я уверена, что у них все будет супер. Главное — достоять до конца сезона.
Я с ними продуктивно сотрудничаю — мы сняли много материала, у нас новые форматы, интервью, короткие видео. Самое главное — ребятам нравится, и зрителям, и мне", — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
После 19 проведенных туров Мир РПЛ «Динамо» набрало 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. Москвичи отстают от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.