Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Дворец Тутберидзе — это не то, что мы будем делать в Казани, это очень дорого. У нас более локальный проект» | Источник: Sports.Ru

Будет проект — будет понятна цена, вопрос финансирования еще открыт. Инвестора пока никакого не предусмотрено.

— Сейчас недавно построенный дворец Тутберидзе называют одним из лучших в Европе.

— Мы ездили смотреть дворец Тутберидзе, это глобальный проект. Это не то, что мы будем делать в Казани, это очень дорого и богато. У нас будет хороший проект, более локальный, но тоже функциональный.

Мы хотим к середине лета сформировать проект и в этом году начать строительство. Все земли, все планы готовы. Нам нужно, чтобы проектанты выдали сметную документацию и будет принято решение по финансированию.

— Деньги будут только государственные? Или получится привлечь частного инвестора?

— Посмотрим, пока нет на руках проекта, к цене вопроса возвращаться не будем. Есть кое‑какие мысли на этот счет, но нужен продукт, который можно будет «продать», — сказал Владимир Леонов.