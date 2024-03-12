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14:27 (мск), источник: Sports.Ru

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Дворец Тутберидзе — это не то, что мы будем делать в Казани, это очень дорого. У нас более локальный проект»

— Мы занимаемся, находимся в рабочем процессе, каждый день на связи (с Загитовой). Сейчас доделываем техническое задание, если ничего не будет мешать в этом году начать реализацию проекта, строим мы быстро.

Министр спорта Татарстана о школе Загитовой: «Дворец Тутберидзе — это не то, что мы будем делать в Казани, это очень дорого. У нас более локальный проект» | Источник: Sports.Ru

Будет проект — будет понятна цена, вопрос финансирования еще открыт. Инвестора пока никакого не предусмотрено.

— Сейчас недавно построенный дворец Тутберидзе называют одним из лучших в Европе.

— Мы ездили смотреть дворец Тутберидзе, это глобальный проект. Это не то, что мы будем делать в Казани, это очень дорого и богато. У нас будет хороший проект, более локальный, но тоже функциональный.

Мы хотим к середине лета сформировать проект и в этом году начать строительство. Все земли, все планы готовы. Нам нужно, чтобы проектанты выдали сметную документацию и будет принято решение по финансированию.

— Деньги будут только государственные? Или получится привлечь частного инвестора?

— Посмотрим, пока нет на руках проекта, к цене вопроса возвращаться не будем. Есть кое‑какие мысли на этот счет, но нужен продукт, который можно будет «продать», — сказал Владимир Леонов.

«Хотела бы регулировать организационные моментики». Загитова запускает школу своего имени — что об этом известно?

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