Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Металлург Мг
Футбол. Чемпионат Европы
20:00
Грузия
Люксембург
Футбол. Сборные
20:00
Россия
Сербия
Футбол. Сборные
20:00
Кипр
Латвия
Футбол. Сборные
20:00
Черногория
Беларусь
Футбол. Сборные
21:00
Мальта
Словения
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Польша
Эстония
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Уэльс
Финляндия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Израиль
Исландия
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Босния и Герцеговина
Украина
Футбол. Чемпионат Европы
22:45
Греция
Казахстан
Футбол. Лига наций
22:45
Гибралтар
Литва
Футбол. Сборные
22:45
Португалия
Швеция
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Миннесота
60
Футбол. Сборные
23:55
Уругвай U21
Россия U21
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Аризона
52
Хоккей. НХЛ
02:30
Вашингтон
Торонто
37
Хоккей. НХЛ
22.03
Бостон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Детройт
Айлендерс
Хоккей. НХЛ
22.03
Каролина
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
22.03
Нью-Джерси
Виннипег
Хоккей. НХЛ
22.03
Оттава
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
22.03
Флорида
Нэшвилл
Все события
12:42 (мск), источник: Sports.Ru

Энберт о работе над поддержками с Туктамышевой: «Лиза — прекрасный спортсмен, очень координированный, она быстро все схватывает»

Туктамышева и Энберт выступят в ледовом шоу Ильи Авербуха «Кармен» в Перми 13−14 апреля.

Энберт о работе над поддержками с Туктамышевой: «Лиза — прекрасный спортсмен, очень координированный, она быстро все схватывает» | Источник: Sports.Ru

«Мы с Лизой готовимся к шоу “Кармен”, которое пройдет в Перми. Будем выступать там вместе. С Лизой работается прекрасно, мы дружим и давно знакомы.

Лиза — прекрасный спортсмен, очень координированный, она очень быстро все схватывает. Вчера мы провели первую тренировку. Как видите — есть результаты.

У нас есть еще месяц до выступления. Думаю, подготовим классные программы", — сказал Энберт.

 Наша чемпионка «Уимблдона» – о том, как ее сломал теннис и зачем она завела OnlyFans
Бокс на льду устроили «Салават» и «Трактор»! Панин улетел в нокаут с одного удара
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь