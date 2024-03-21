Энберт о работе над поддержками с Туктамышевой: «Лиза — прекрасный спортсмен, очень координированный, она быстро все схватывает» | Источник: Sports.Ru

«Мы с Лизой готовимся к шоу “Кармен”, которое пройдет в Перми. Будем выступать там вместе. С Лизой работается прекрасно, мы дружим и давно знакомы.

Лиза — прекрасный спортсмен, очень координированный, она очень быстро все схватывает. Вчера мы провели первую тренировку. Как видите — есть результаты.