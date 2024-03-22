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15:06 (мск), источник: РБК Life

Жена Костомарова Оксана Домнина призналась, что заново влюбилась в него

Он перенес несколько ампутаций из-за гангрены и вернулся к тренировкам.

Источник: РИА "Новости"

Жена Романа Костомарова Оксана Домнина призналась, что заново влюбилась в мужа. Подробностями она поделилась в беседе с Юлией Меньшовой. Интервью опубликовано на YouTube-канале «Сама Меньшова».

«Он открылся для меня с невероятно другой стороны. Я узнала вообще другого человека. <…> Какие-то его новые качества меня восхитили», — сказала Оксана Домнина.

Оксана Домнина и Роман Костомаров знакомы с 2001 года, встречаться они начали в 2005 году. До 2013 года пара жила в фактическом браке. Они ненадолго расставались, но в 2014 возобновили роман и вскоре поженились. У супругов есть 13-летняя дочь Анастасия и восьмилетний сын Илья.

Роман Костомаров трижды становился чемпионом России и Европы и дважды чемпионом мира. Кроме того, в 2006 году он выиграл золото на Олимпиаде в Турине (Италия).

В январе 2023 года его госпитализировали. Причина — тотальное вирусно-бактериальное поражение легких. Две недели спортсмен был подключен к аппарату ЭКМО, впоследствии его перевели на ИВЛ.

По словам главрача «Коммунарки» Дениса Проценко, клинико-лабораторные показатели «говорили о минимальном шансе на выживание». Врачам удалось спасти Романа Костомарова, но у спортсмена развилась гангрена. Фигурист перенес несколько операций по ампутации на руках и ногах.

Костомаров провел 175 дней в клинике. 6 июля 2023 года стало известно о его выписке из больницы. Вскоре после этого он приступил к тренировкам. Впервые после болезни он появился на публике 22 августа 2023 года на гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви». Костомаров вышел на лед в обычной обуви в финале выступления Оксаны Домниной.

О реабилитации фигуриста и его возвращении на лед был снят документальный фильм «Роман Костомаров: рожденный дважды».

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