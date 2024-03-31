Валиева — единственная россиянка, указывающая ISU время доступности для проверки на допинг

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Дисквалифицированная Камила Валиева является единственной российской фигуристкой, обязанной сообщать Международному союзу конькобежцев (ISU), в какой часовой отрезок времени будет гарантированно находиться в ранее указанном месте, чтобы пройти проверку на допинг. Об этом свидетельствуют материалы ISU, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В пулы допинг-тестирования ISU в настоящее время входят девять представителей российского фигурного катания. Валиева — единственная, кого ISU включил в регистрируемый пул (RTP). Спортсмены из этого пула в своем профиле в антидопинговой системе ADAMS обязаны указывать не только контактные данные, места постоянного проживания и текущего местонахождения, но и одночасовой интервал абсолютной доступности для тестирования на каждый день.

Если инспектор допинг-контроля в указанное время не застанет спортсмена из RTP-пула на месте, то последний будет считаться нарушившим антидопинговые правила, а в случае трех пропусков допинг-тестов может быть подвергнут дисквалификации.

Софья Акатьева, Александра Бойкова, Александр Галлямов, Петр Гуменник, Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина, Аделия Петросян и Евгений Семененко включены в расширенный пул тестирования (TP). Они так же, как и Валиева, должны указывать в ADAMS контактные данные, места постоянного и текущего проживания, календарь соревнований и расписание тренировок, но они освобождены от обязанности каждый день в определенный часовой промежуток времени находиться в известном допинг-офицерам месте.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.