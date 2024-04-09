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14:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Щербакова назвала фигуриста, которого считает настоящим прорывом в сезоне

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова назвала Владислава Дикиджи прорывом сезона из-за способности осваивать уникальные элементы.

Щербакова назвала фигуриста, которого считает настоящим прорывом в сезоне | Источник: Чемпионат.com

«В этом сезоне он выступал очень стабильно, и, конечно, нельзя не вспомнить, что недавно он освоил четверной аксель, который всё ещё является уникальным элементом», — приводит слова Щербаковой Sport24.

Дикиджи стал первым россиянином, которому удалось исполнить четверной аксель на тренировке. До этого единственным человеком, выполняющим этот сложнейший элемент, являлся американский фигурист Илья Малинин.

Напомним, в течение сезона-2023/2024 19-летний Дикиджи установил несколько рекордов, завоевал бронзу на Спартакиаде сильнейших и в финале Кубка России, выиграл серебро в чемпионате России.

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