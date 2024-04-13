Булочки с изюмом: почему Загитова и Медведева недовольны своей красотой

Фигуристки собирают у экранов миллионы зрителей, регулярно входят во все возможные рейтинги красоток и поражают взгляд своим очарованием. А главное — все абсолютно разные: здесь есть кукольная блондинка Киира Корпи и идеальная Барби Александра Степанова, черная пантера Ванесса Джеймс и рыжая бестия Александра Трусова, староста курса Анна Щербакова и дива Алина Загитова.

Тем не менее спортсменки все чаще приоткрывают печальный секрет собственного отношения к себе. Они страдают от неуверенности и низкой самооценки, во сколько бы престижных списков ни попадали и сколько фотографий в купальниках ни делали. Евгения Медведева на шоу «Бес комментариев» недавно призналась, что не очень довольна тем, как выглядит на снимках в мужском журнале Maxim, хотя ни у кого в здравом уме не может быть вопросов к тем фотографиям. На них изображена молодая красивая девушка.

«Для меня это опыт, который был прямо на грани риска. Не то чтобы я довольна тем, как выгляжу на фотках. Но я поняла, что для меня это был толчок развития себя как женщины. Я смотрю на эти фотки и понимаю, что я достаточно зажата там», — сказала Женя.

О проблемах с самооценкой в разное время говорили Анастасия Галустян, Станислава Константинова, Анастасия Скопцова, Луна Хендрикс и другие фигуристки.

Одна из вероятных причин проблем — искаженное восприятие себя. Это характерно по большей части для тех, кто на время или навсегда отказался от соревнований. Пока девушки соревнуются, они дикими способами поддерживают вес, малореальный в обычной жизни. А когда заканчивают со спортом и чуть ослабляют хватку режима, их тело начинает стремительно меняться.

Привыкнуть к новому отражению бывает довольно сложно, тем более что в голове все еще звучит критический голос (тренера, хореографа, мамы или даже судей), ругающий бока, бедра, руки, живот, попу или щеки.

Мозг не готов привыкать к новому облику. Он сравнивает его с тем самым высушенным до предела телом топового спортсмена на пике формы, а по сравнению с ним любой будет низвергнут с пьедестала.

Еще одна проблема — отчужденное восприятие собственного тела. Когда много лет его может обсудить любой желающий, когда тело в первую очередь нужно для достижения целей и должно иметь определенные вес и форму, а потому воспринимается как инструмент, девушкам сложно перестроиться на воспевание красоты или хотя бы базовое принятие своей телесности.

Если наученное прыгать четверной тулуп тело вырастает за лето на 15 сантиметров и прибавляет пять килограммов, значит, что работу по прыжкам нужно начинать сначала. Поэтому и тренеры воспринимают тело подопечных как инструмент. И, конечно, испытывают большую фрустрацию, когда «инструмент» вдруг выходит из строя.

Парадокс, но увеличившаяся грудь фигуристки-подростка способна довести тренера до натурального нервного срыва, потому что делать элементы с изменившимся центром тяжести весьма непросто. Поэтому спортсменки слышат в свой адрес обидные вещи из-за того, что у них, например, выросла грудь. Что в обычной жизни было бы совершенно нормально.

Третий фактор — пресс общественного мнения. Ожидания тренеров, родителей и болельщиков утяжеляются выпадами мимо проходивших комментаторов в социальных сетях. Плюс девушки живут не в вакууме — в тех же соцсетях они видят идеальные, как им кажется, тела. И мечтают быть такими. «Такими» — почти недостижимый идеал, потому что в большинстве случаев он состоит из ракурса, искусства позировать, правильного света и фильтров. Ну и как все это применить к себе настоящей в обычной жизни? Невозможно.

Мало у кого есть такая первозданная любовь к себе, как у Елизаветы Туктамышевой. Она в этом плане скорее исключение. Лиза открыто говорит, что любит себя, спокойно относится к костюмным неприятностям вроде расстегнувшегося бюстгальтера и выглянувшей груди, вообще не реагирует на злобные комментарии. Последние годы у нее нет никаких проблем с поддержанием формы, при том, что на безумных диетах она не сидит. Разумное питание вкупе с нагрузками и отсутствием тревожности, кажется, положительно сказывается и на фигуре, и на настроении.

Возможно, здоровое отношение Лизы — следствие большого опыта и обретенной мудрости. Невозможно больше 15 лет выступать на серьезном уровне и воспринимать себя через призму мнения посторонних людей. Так все силы уйдут на попытки соответствовать чьим-то идеалам. Туктамышева же предпочла тратить их на тройной аксель и классные программы.

Вот и Евгения Медведева спустя пару лет после съемки в мужском журнале и завершения карьеры смогла переработать свой опыт в новое самоощущение. В ней появилась раскованность, уверенность и шарм — отчасти от принятия своей красоты, отчасти от профессиональной реализации во множестве новых дел. Как если бы булочка с изюмом точно знала, что в ней полно изюма, но понимала, что любят ее не только за это.