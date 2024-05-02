Евгения Медведева: «Моя бабушка ушла из жизни на четвертой стадии рака. И все из-за того, что она очень редко обращалась к врачам» | Источник: Sports.Ru

"Я из тех девушек, которые очень пекутся о своем здоровье. Каждые две недели сдаю кровь, сдаю биохимию. Для меня самое главное — отслеживать состояние своего организма изнутри.

И уже на основании того, что я знаю свою «базу» внутри, делать какие-то внешние манипуляции — идти к косметологу, вплоть даже до лазерной эпиляции. Сначала обязательно нужно посмотреть, как организм в целом себя чувствует.

В спорте у нас приезжала специальная комиссия, чтобы брать кровь на биохимию, но это было раз в полгода. Но мне то зубки надо сделать, то какую-то маленькую операцию, чуть подровнять здоровье. И перед каждой малейшей махинацией я ввела в привычку сдавать анализы.

Поэтому у меня получается как минимум раз в месяц, как максимум — раз в две недели. В этом ничего плохого нет. Чего я вам советую — раз в месяц-два провериться хотя бы на витаминки. И тогда вы точно будете лучше себя чувствовать.

В моей семье произошло довольно-таки трагическое событие. Моя бабушка ушла из жизни на четвертой стадии рака поджелудочной железы. И все из-за того, что она очень редко обращалась к врачам, прямо очень редко. Человек советской закалки. Возможно, если бы она чуть раньше обратила внимание на повышенный сахар, на отечность ног, то можно было бы подхватить.