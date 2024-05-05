Туктамышева об отпуске: «Возможно, поеду в Португалию или Дубай. Планы грандиозные, по реализации посмотрим»
Фигуристка примет участие в традиционном ледовом гала‑концерте Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященном Дню Победы и Дню труда.
Фигуристка примет участие в традиционном ледовом гала‑концерте Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященном Дню Победы и Дню труда.
— Для этого шоу мне поставили программу под песню Юлии Паршуты. Номер получился неплохой. Я буду первый раз выступать под живой голос, это всегда волнительно.
— Есть ли у вас любимая песня?
— Каждый год она меняется, я меломан. Зависит от настроения.
— Какие у вас планы на отпуск?
— Возможно, поеду в Португалию или Дубай. Планы грандиозные есть, по реализации посмотрим позже, — сказала Елизавета Туктамышева.