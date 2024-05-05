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20:27 (мск), источник: Sports.Ru

Туктамышева об отпуске: «Возможно, поеду в Португалию или Дубай. Планы грандиозные, по реализации посмотрим»

Фигуристка примет участие в традиционном ледовом гала‑концерте Ильи Авербуха «Любимые песни о главном», посвященном Дню Победы и Дню труда.

Туктамышева об отпуске: «Возможно, поеду в Португалию или Дубай. Планы грандиозные, по реализации посмотрим» | Источник: Sports.Ru

— Для этого шоу мне поставили программу под песню Юлии Паршуты. Номер получился неплохой. Я буду первый раз выступать под живой голос, это всегда волнительно.

— Есть ли у вас любимая песня?

— Каждый год она меняется, я меломан. Зависит от настроения.

— Какие у вас планы на отпуск?

— Возможно, поеду в Португалию или Дубай. Планы грандиозные есть, по реализации посмотрим позже, — сказала Елизавета Туктамышева.

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