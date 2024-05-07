Группа Тутберидзе приняла решение об отмене летнего сбора в Новогорске

Принятое решение связано с открытием нового многофункционального центра, носящего имя Этери Тутберидзе. Центр был открыт в московском районе Ясенево в декабре 2023 года. Группа Тутберидзе будет готовиться к предстоящему сезону в данном центре, который имеет полное техническое оснащение для тренировок.