Тренер назвала три самых эффективных упражнения для пресса

Первым упражнением Идуш рекомендовала планку, выполнять которую стоит максимум по 20 секунд. Она отметила, что долгое стояние в планке вредит суставам, и добавила, что лучше выполнять больше повторений или работать в динамике.

Следующим упражнением стали скручивания. Нужно выполнять десять подъемов в динамике и десять секунд удерживаться на пике в статике. Последним тренер назвала велосипед, делать который стоит в 2−3 круга по 20 раз. При его выполнении не стоит опускать ноги слишком низко к полу, чтобы не компенсировать движение прогибом в спине.