Эксперт назвал тренировку на семь минут для идеального пресса

Для начала тренер посоветовал выполнять обычные и косые скручивания. Для выполнения последних на выдохе нужно приподнять корпус вверх и развернуть его в сторону. Следующим упражнением стали подтягивания ног к корпусу.

Далее необходимо сделать велосипед и ножницы. Завершить тренировку рекомендуется удержанием в позиции V. Для этого нужно лечь на спину, ноги подтянуть и согнуть в коленях под углом 90 градусов, при этом руки упираются в пол тыльной стороной. Далее следует поднять ноги, образуя ими угол 45 градусов с полом, и вытянуть руки вперед.