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15:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Фитнес-тренер ответила, когда нужно пить протеин

Следует учитывать вид протеина.

Фитнес-тренер ответила, когда нужно пить протеин | Источник: Спорт-Экспресс

Фитнес-тренер Евгения Абдуллаева в разговоре с «СЭ» подчеркнула, что существует два основных вида протеина: казеиновый и сывороточный. Первый расщепляется очень медленно, несколько часов, и обеспечивает организм энергией на весь день. Поэтому казеиновый протеин лучше пить перед сном, чтобы он подпитал мышцы.

Сывороточный протеин усваивается довольно быстро, поэтому его эксперт рекомендует пить сразу после тренировки. Он запускает мышечный метаболизм и стимулирует рост мышц, способствует их восстановлению.

«Чаще всего протеин рекомендуется употреблять после тренировки, так как во время физической нагрузки истощается запас питательных веществ и снижается уровень аминокислот. Но если человек не поел до занятия, чувствует слабость, выпить порцию протеина нужно до тренировки во избежание ухудшения состояния здоровья», — добавила тренер.

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