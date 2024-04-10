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16:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Фитнес-тренер дал советы новичкам в беге

Фитнес-тренер и спортивный физиолог Никита Скрипник дал советы тем, кто хочет начать бегать. Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Источник: РИА "Новости"

В первую очередь Скрипник посоветовал новичкам обратиться к специалистам, которые помогут адаптироваться к нагрузкам и поставят правильную технику бега. «Бег имеет большое количество ограничений, а неправильное начало может привести к появлению травм», — объяснил он.

Кроме того, эксперт рекомендовал научиться выбирать правильную обувь для бега и грамотно строить маршруты. Скрипник отметил, что также важно внимательно следить за своим самочувствием во время тренировки. Для измерения пульса он предложил приобрести нагрудный датчик, который передает показания на телефон.

Ранее были перечислены опасные ошибки, которые совершаются при тренировках на беговой дорожке. В их числе оказались занятия в неправильной обуви и отсутствие разминки.

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