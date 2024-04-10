Фитнес-тренер дал советы новичкам в беге

В первую очередь Скрипник посоветовал новичкам обратиться к специалистам, которые помогут адаптироваться к нагрузкам и поставят правильную технику бега. «Бег имеет большое количество ограничений, а неправильное начало может привести к появлению травм», — объяснил он.

Кроме того, эксперт рекомендовал научиться выбирать правильную обувь для бега и грамотно строить маршруты. Скрипник отметил, что также важно внимательно следить за своим самочувствием во время тренировки. Для измерения пульса он предложил приобрести нагрудный датчик, который передает показания на телефон.